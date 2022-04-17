COVID-19全球最新情報4/17

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）在全球多國採取「與病毒共存」政策之際，東亞數國依然為COVID-19疫情所困，台灣染疫人數再創新高，中國上海疫情持續延燒，但香港確診人數已連續2天跌破千例。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間17日上午7時，全球至少619萬6707人感染（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少5億396萬743人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心16日宣布，新增1199例本土病例，境外移入152例，無死亡病例；另新增9例中症、1例重症，並首見未滿5歲童併發重症。

國內本土疫情升溫，澎湖16日出現今年首例COVID-19確診者，是一名來自台灣本島女性，目前收治在三總澎湖分院。

● 日本

日本境內疫情延燒，東京都16日新增近7000例略為趨緩，但沖繩縣持續嚴峻，每10萬人口新增染疫數連續22天高居日本各地之冠。

就在日本一年一度黃金週長假即將來臨前，日本政府面對沖繩縣疫情升溫可能延燒全境繃緊神經，另一方面擔憂輿論風向，也亟欲避免採取對經濟社會活動踩煞車的防疫措施。

● 中國

中國官方16日公布，新增2萬4680例本土病例，其中上海市占了2萬3513例。

中國國家衛生健康委員會官網上午通報，15日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3896例，其中境外移入29例，本土則有3867例。

中國國家衛健委16日說，中國核酸檢測能力達到一天5165萬管，COVID-19疫情以來已完成約115億人次，處於全球領先地位。衛生官員說，中國是世界唯一能做到大規模人群篩查的國家

● 香港

香港第五波疫情趨緩，16日新增794例確診，連續兩天跌破1000例，但過去24小時再通報41人染疫死亡，累計這波疫情死亡人數已逼近9000人。

另外，香港新增41人染疫死亡，其中34人是15日病逝，7人是此前已離世但滯後公布，死者年齡介於44至103歲。第五波疫情累計已有8897名確診者病歿。

● 新加坡

新加坡擴大鬆綁防疫措施，台灣歌手A-Lin預計5月赴星開唱，這是疫情以來星國首場大型實體現場演唱會，開放逾7000人購票入場。另外，金曲歌王周杰倫也預計年底在新加坡辦演唱會。（編輯：陳正健/核稿：劉文瑜）1110417