俄國侵烏 世銀：糧食能源價格看漲到2024年底

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（中央社紐約27日綜合外電報導）世界銀行指出，俄羅斯入侵烏克蘭對大宗商品市場造成歷史性衝擊，將使全球大宗商品價格維持在高檔，直到2024年底。

美國有線電視新聞網（CNN）引述世界銀行26日發表的商品市場展望報告報導，過去兩年能源價格飆漲是自1973年石油危機以來的最大漲幅，而食品價格走高則是自2008年以來的最大漲幅。

世界銀行主管衡平成長、金融和制度的副總裁吉爾(Indermit Gill)表示：「整體而言，這是自1970年代以來我們經歷過的最大商品衝擊。」

俄羅斯是石油、天然氣和煤的主要出口國，而烏克蘭則是小麥和玉米的一大來源國；情況又因肥料價格高漲以及關鍵金屬價格飆升而雪上加霜。

世界銀行說，能源價格在2021年上漲近一倍後，今年可望再攀升50%以上，然後會在2023年和2024年走緩；並表示，糧食價格今年將走高22.9%，尤其突出的是小麥，將上漲40%。

世銀警告：「這些狀況已開始形成停滯性通貨膨脹（stagflation）的隱憂，決策當局應把握一切機會提高國內經濟成長，並避免採取損及全球經濟的行動。」

世銀指出，全球物價可望停留在「歷史性高點」，直到2024年底。

世銀展望小組主任柯錫（Ayhan Kose）在上述報告中說：「由此導致的糧食和能源價格上漲正在造成重大的人力和經濟損失，從而可能使改善貧窮的工作陷入停頓。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110428