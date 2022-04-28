外媒：習近平要求今年中國GDP超過美國

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（中央社者吳柏緯上海28日電）疫情造成中國經濟成長速度放緩，使得達成今年設定經濟成長率5.5%的目標越來越嚴峻。據外媒報導，中國國家主席習近平已向官員下達，確保中國今年的經濟成長速度超過美國。

中國訂出今年GDP目標為5.5%左右，然而受到疫情、國際情勢等內外因素影響，原本已不易的目標更是雪上加霜。日前中國國家統計局公布第一季的經濟成長率為4.8%，低於目標。國際機構近日也紛紛下調中國的全年預測數字，有機構甚至下修至4.2%。

華爾街日報27日報導引述知情人士指出，習近平在過去數週的會議中，已向經濟和金融高層官員指示，「要確保中國今年的經濟增速超過美國」，確保中國經濟穩定成長顯示中國一黨制優於西方自由民主制度，以及顯示美國在政治和經濟上都處於衰退。

據報導，2021年第4季，美國經濟增長5.5%，增速超過中國的4.0%。美國總統拜登（Joe Biden）當時表示，這是20年來美國經濟增速首次超過中國。這引發中國政府高層官員的不安。

報導提到，為響應習近平提振經濟的號召，中國政府部門正討論加速大型基礎建設項目的建設計畫，此外也討論刺激消費的計畫。習近平26日主持召開中央財經委員會第十一次會議時強調，要全面加強基礎設施建設，加大財政投入基建。

知情人士還提到，目前中國官員正打算與外國投資者和企業舉行會議，「以安撫那些因中國政府整頓民營領域而感到不安的投資者和企業」。此外，中國政府也在扭轉房地產等其他行業的政策，以提振經濟，例如放寬購房限制、延後實施房地產稅。（編輯：楊昇儒）1110428