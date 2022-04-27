上海封城1個月 中國民眾計算：有形損失逾1200億

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（中央社台北27日電）上海封城1個月耗費的成本難計。有中國網友計算，全市廣建方艙隔離所就花費人民幣60億元，核酸檢測也用去55億元，相關支出加上收入大減，上海1個月就損失277億元（新台幣約1243億元）。

其他中國網友則認為，這277億元只是看得見的、且反映在官方紀錄上的有形成本。至於2500萬上海市民每個人耗費的有形及無形成本總和，以及對地區生產毛額（GDP）的影響，更將是難以估計的天文數字。

這項由中國網友計算的上海封城損失清單，近日在中國網路熱傳。內容提到，經概略計算，上海封城1個月以來廣建方艙隔離所就動用了60.64億元；全員核酸檢測也耗費了55.34億元；而全市快篩所需的抗原檢測也用去20.75億元；因此光是支出就達到136.73億元。

這名網友還提到，除支出外，上海市政府1個月來因封城而減收的稅費，達40.28億元；而國營資產等相關租金更達100億元；總計減少的收入就有140.28億元。再加上前述支出136.73億元，上海市政府這1個月封城造成的有形損失，就達到277.01億元。

這筆封城1個月對上海造成的有形損失，受到不少中國網友討論。有人表示，能不能為全中國計算一下封城損失？有人則直指，以上海之富裕，損失277億元可能還扛得住，「其他地方扛得住嗎」？

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還有人說，既然這樣，再封控、再清零3個月，整個中國還不知道會變成啥樣子；另有人直指，上海是中國僅剩的「奶牛」（意指財源），「連奶牛都榨乾了，全國還有奶喝嗎」？

上述網友的「奶牛」說，源自疫情期間的2021年上半年，中國31個省、直轄市、自治區的公共預算收支數字。當時，只有上海出現942.6億元的財政盈餘，其餘包括北京、廣東在內的30個省級行政區，都出現支出大於收入的缺口，其中居冠的河南更有約3500億元的缺口。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110427