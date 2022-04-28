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美民調：2/3美民眾視中為競爭者 對習近平沒信心

2022/4/28 22:13（4/28 22:32 更新）
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美國皮尤研究中心民調顯示，關於是否視習近平為國際舞台領導者，約41%受訪者表示完全沒有信心，不太有信心的也有42%。（圖取自皮尤研究中心網頁pewresearch.org）
美國皮尤研究中心民調顯示，關於是否視習近平為國際舞台領導者，約41%受訪者表示完全沒有信心，不太有信心的也有42%。（圖取自皮尤研究中心網頁pewresearch.org）
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（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）美國皮尤研究中心民調顯示，2/3的美國民眾將中國視為美國的最主要競爭對手，對中國國家主席處理國際事務則大多沒有信心。對兩岸緊張關係感到擔憂的美國年輕人則較年長者低。

在俄烏戰爭爆發後，中國至今仍拒絕譴責俄羅斯的軍事入侵行為，對於中俄的夥伴關係，皮尤研究中心（Pew Research Center）今天公布民調顯示，約62%受訪者感到擔憂；對中國影響美國政策感到擔憂的有47%、擔憂中國軍事力量的有43%，對中國經濟競爭以及對兩岸關係緊張感到擔憂的則各為35%。

66%受訪美國民眾認為近年來中國在世界舞台的影響力逐漸擴大，約43%受訪者認為中國是世界第一大經濟體，和認為美國為世界第一大經濟體相同。這與2020年的民調相比有重大改變，當時僅約32%受訪者視中國為第一大經濟體，52%民眾認為美國才是。

中國的實力與影響力也被視為是美國日益增長的威脅。民調顯示，67%受訪者將中國視為主要威脅，較2020年上升5個百分點。

過去一年，美國民眾對中國有負面看法的比例也略有增長，達到82%，其中40%感到非常負面。與2021年相比，負面觀感增加6個百分點。儘管如此，美國人比較多是將中國視為競爭對手而非敵人，比例分別為62%與25%，另有10%受訪者將中國看做合作夥伴。

這項在3月21至27日針對全美2581名成人進行調查還顯示，美國老年人與年輕一代對中國的看法存在重大差異，年長者對中國更持負面看法，認為美中關係不佳，並將中國描述為敵人。特別是在兩岸關係上差異最大，約52%年齡超過65歲的受訪者認為兩岸關係十分嚴峻，但年齡在18到29歲的年輕人中僅26%有這樣的擔憂。

美國民眾對中國實力與影響力表示擔憂，約2/3受訪者認為中國實力與影響力是主要威脅，約3/10受訪者認為是次要威脅。在美中經濟方面多數受訪者持負面看法，更有54%受訪者認為在經濟問題上應當對中國採取強硬立場。

至於是否視習近平為國際舞台領導者，約41%受訪者表示完全沒有信心，不太有信心的也有42%，只有15%美國民眾有信心習近平能正確處理國際事務。（編輯：黃自強）1110428

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