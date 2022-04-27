中國人行喊話穩市場情緒 分析：單靠貨幣政策僅治標

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（中央社台北27日電）中國人民銀行昨於股市盤前喊話，直指中國經濟基本面良好，將加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度。分析指出，投資者的擔憂來自疫情和前景不確定性，僅靠貨幣政策是治標不治本。

新加坡聯合早報27日報導，新加坡管理大學李光前商學院副教授傅方劍認為，目前市場情緒低迷是由COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和經濟多重不確定性引發。中國央行降準和加大發貸力度，只是讓企業借貸更容易，「但如果工廠都不讓開，工人都關在家裡，企業又有什麼繼續投資的動力呢」。

傅方劍表示，目前投資者最擔心的是疫情持續蔓延、經濟難以恢復，社會輿論在共存和清零間搖擺，讓局勢更不明朗，關鍵還是要看上海市這個經濟中心何時能解封。「如果5月初上海能控制住疫情，市場就有望迅速回彈；要是到了5月中下旬還沒有全面復工復產，滬指跌到2500點左右都有可能」。

國泰君安分析師董琦在報告中指出，人民幣4月以來加速貶值，主因在於疫情衝擊下中國經濟基本面相對美國較弱、產業鏈受阻衝擊出口韌性、中美利差倒掛等。央行外匯降準實質影響較弱，主要是為了引導預期，也顯示當前匯率基本在央行可接受範圍內。

董琦預計人民幣匯率短期貶值趨勢不變。他說，央行調控匯率的政策工具依然充足，如加大逆週期因子使用、加強資本跨境流動管制、外匯市場窗口指導等。若經濟壓力進一步加大，降準降息後續可能性依然存在。

人民銀行26日盤前喊話，強調近期金融市場波動主要是受投資者預期和情緒影響，將加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度，特別是受疫情嚴重影響的行業和中小微企業、個體工商戶。

因應人民幣大貶，中國人民銀行25日下午7時許緊急宣布，為提升金融機構外匯資金運用能力，5月15日起下調外匯存款準備金率1個百分點，即外匯存款準備金率由現行9%下調至8%。

外界預估，外匯存款準備金率下調1個百分點，約可釋放100億美元（約新台幣2900億元）外匯流動性。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110427