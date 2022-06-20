吳釗燮與烏克蘭布查市長視訊 捐贈50萬美元助重建

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北20日電）外交部長吳釗燮今天與烏克蘭布查（Bucha）市長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）視訊通話，代表台灣政府援贈50萬美元，協助重建。吳釗燮及費德魯克相互邀訪，盼於戰後適時互訪，增加台烏互動。

費德魯克說，目前布查建設遭受重創，亟需國際援助，他感謝台灣值此非常時期，挺身向烏國伸出援手，患難見真情，烏國政府及人民將永遠記得來自台灣的堅定支持及溫暖關懷，布查將善用台灣援贈的每一分善款。

外交部發布新聞稿指出，這是吳釗燮繼今年4月22日與烏克蘭基輔市長、5月31日與哈爾科夫（Kharkiv）市長、6月10日與烏克蘭東正教大牧首視訊通話以來，第4度宣布援助烏克蘭，向烏克蘭人民傳達台灣的關懷及對烏克蘭堅定對抗威權侵略的支持。

吳釗燮表示，2月24日俄羅斯軍事入侵烏克蘭，台灣政府無法接受俄國對國際秩序的破壞，以及對其他主權國家的侵害，除公開譴責其戰爭行為外，並加入國際社會對俄國實施經濟制裁。

吳釗燮並對遭受戰火波及的烏克蘭人民，表達最誠摯的慰問；台灣政府針對俄軍在布查地區所犯下人神共憤的暴行，4月5日已發布新聞嚴厲譴責俄方殘殺平民的作法不僅違反國際法，也不見容於文明世界，並支持國際社會儘速進行調查真相。總統蔡英文及副總統賴清德亦在4月7日，以推特同聲譴責俄國的戰爭罪行。

吳釗燮表示，台灣迄今對烏克蘭已援贈超過580噸物資，另捐助照護難民及協助城市、醫院、教會重建的援款超過4000萬美元。

吳釗燮指出，台灣因長期面對中國文攻武嚇，對烏國處境更能感同身受，認同烏方所稱大國不能仗勢欺人，任意對鄰近小國進行侵略。

費德魯克感謝台灣政府的支持與即時的援助，並表示俄軍對烏國無端的侵略，已造成對烏國領土完整、主權及民主的破壞，烏克蘭人民無法饒恕俄軍於烏國領土及布查地區所犯下的殘忍罪行，俄國威權政府發動戰爭的侵略作為更不容世人遺忘，烏國人民定將堅定捍衛家園、守護民主。

視訊通話結束前，吳釗燮以烏克蘭語「民主必勝」來鼓勵布查及烏克蘭人民。（編輯：林克倫）1110620