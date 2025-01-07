調查班61期結業 總統：積極對抗中國滲透統戰併吞

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（中央社記者謝幸恩台北7日電）法務部調查局今天舉行調查班第61期結業典禮，總統賴清德致詞時肯定調查局在國家安全的表現，並提醒學員積極對抗來自中國的滲透、統戰以及併吞。

據了解，調查局肩負偵查犯罪最前線的重責大任，是「執法台灣隊」，維護國家安全、防制重大犯罪，近年因應國內外政經情勢，調查局工作更著重於落實公私部門協力合作，對內打擊犯罪、穩定國內金融秩序、執行肅貪廉政，對外則反制中共複合式滲透破壞、偵辦國安營業秘密、協助完善資安防護網絡。

調查局調查班第61期共103人結業，男性54人、女性49人，平均年齡26歲，專業學養涵蓋法律、財經、資訊、醫學等領域，其中擁有碩士學位15人，並有多人通過律師、司法、會計師與國家安全考試。

結訓典禮今天上午於調查局舉行，賴總統親臨主持，國安會秘書長吳釗燮、法務部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗及憲兵指揮部指揮官鄭禎祥等貴賓到場觀禮。

因應近期網紅八炯拍攝影片拆解中共對台統戰手法，以及國安局近日公布「2024年中共網駭手法分析」揭露中國對台滲透資訊戰等，賴總統今天出席調查局調查班結業典禮並勗勉結業學員，別具意義。

賴總統致詞時，特別提及對調查班第61期的期許，強調面對任何威脅利誘都要莫忘初衷，對內打擊黑、金、槍、毒、詐騙；對外則與相關部會協同合作，積極對抗來自中國統戰與滲透，達到國家安全、社會安定、人民安心目標。

賴總統致詞時表示，恭喜學員順利結業，即將進入社會為國家、為社會、為人民服務，也恭喜國家得到103名國家安全生力軍，對國家社會來說是一大喜事。

賴總統以3點勉勵學員，第1點是深知工作使命，這工作不同於一般工作，因為牽涉到國家安全，必須積極對抗來自中國的滲透、統戰以及併吞；這工作也牽涉到社會穩定，要與相關部會協同合作，一起打擊犯罪，讓社會能夠安定。

賴總統說，另一個使命是保護人民，希望每名學員看重自己工作的重要性，也要深刻了解本身肩負的使命，工作做得好，國家安全、社會安定、人民安心。

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賴總統也說，第2點是一定不忘初衷，不管受到任何威脅、利誘，都不忘初衷，肩負起守護國家安全、維護社會安定、讓人民安心的重責大任，當執行任務時必然會碰到困難、挑戰，甚至威脅、利誘，能夠不忘初衷，堅持理想。

賴總統表示，第3點是社會持續進步，犯罪技巧也持續創新，要秉持一個信念，邪不勝正，要精進各項專業技能，與相關部會要打擊黑、金、槍、毒、詐，這是學員的工作、學員的使命，要達到目標必須與時俱進，在面對中國的滲透、統戰等各種伎倆，專業技能要與時俱進、時時創新、提高警覺。（編輯：蕭博文）1140107