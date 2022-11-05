曾聖光戰死烏克蘭 外交部：將提供家屬一切必要協助

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）25歲台灣退役軍人、阿美族青年曾聖光赴烏克蘭擔任志願軍傳出不幸陣亡，外交部今天表示，將窮盡可能管道查証，並提供家屬一切必要協助。

外交部發布新聞稿指出，對於媒體報導台灣人加入志願軍赴烏克蘭參戰不幸身亡的消息，外交部高度重視、極為關心，已在第一時間透過相關駐處及多方管道進行跨國查證。

外交部表示，已與曾聖光家屬取得聯繫，表達政府關心，如果有進一步的確認消息，外交部會立即對外說明。

外交部表示，對於台灣人在烏克蘭盧甘斯克州（Luhansk）激戰區可能遭遇危難，外交部將窮盡可能管道查証，並提供家屬一切必要協助。

多個關注台灣、烏克蘭互動的推特帳號昨天轉發推文，懇請外交部幫忙將曾聖光遺體運回台灣，外交部也以官方帳號在推文底下回應表示，外交部會在權責範圍內，盡心盡力為遭遇急難的台灣人提供必要協助。

民進黨立委王定宇在臉書發文指出，有關曾聖光的後續處理，外交部正在努力中，但因為位處激戰區，聯繫上比較困難，但會窮盡一切方法，幫勇士回家。

他指出，目前也透過長老教會協助烏克蘭的「台灣隊 Team Taiwan」駐基輔人員努力協尋中，希望幫助台灣勇士曾聖光回家，雖然戰區充滿不確定性和聯繫的困難，但是大家都在努力中。（編輯：蘇龍麒）1111105