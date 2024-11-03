烏克蘭前武裝部隊總司令幕僚：感佩台灣志願兵英勇

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（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）近日傳出第2名台灣志願兵在烏克蘭陣亡。近期甫卸任烏克蘭武裝部隊總司令幕僚、曾任烏克蘭國防部及對外情報局首長顧問的丹尼柳克告訴中央社，他十分感佩台灣志願兵的勇氣與智慧。

丹尼柳克（Oleksandr V. Danylyuk）指出，與烏克蘭站在同一陣線的志願軍不僅是英雄，更具備遠見與智慧：他們了解這不僅是烏克蘭與俄羅斯之間、也是全球層次的「正邪之戰」。

此外，對台灣而言，這些志願兵了解到，協助烏克蘭贏得戰爭，是嚇阻中國侵略台灣的有效方式。

至今持續參與協調烏克蘭與北大西洋公約組織（NATO）合作事宜的丹尼柳克向中央社指出，在全球「正邪之戰」中，當理應代表「正義」、「良善」一方的各國政府缺乏勇氣和戰略思維，像志願兵這樣一般民眾展現的膽識，更顯可貴。

丹尼柳克提到，如今北韓加入戰局、戰爭已明顯具跨區域性質，無論是在西方武器的對烏供應和運用、或是聯合打擊俄羅斯戰爭機器等各方面，各國理當有更強健作為，並了解烏克蘭戰爭走向對各國安全的影響。

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俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，如今即將滿3年。英國和烏克蘭的情資與調查分析顯示，火力優勢讓俄羅斯自認最終仍可打贏對烏克蘭的戰爭。俄方如今已不追求戰線重大突破，而是企圖透過消耗戰，逐步摧毀烏克蘭軍力。

分析顯示，無論烏克蘭戰爭結局為何，俄羅斯威脅都不會消失。若烏克蘭的西方盟友及其夥伴再不把握「十分有限的機會之窗」、積極遏阻俄羅斯戰爭機器持續擴張，則最遲至2030年，俄羅斯就有機會鞏固自身發動任何消耗戰的實力。這恰好與北約部分國家軍事領導人所示警、俄羅斯可能侵犯北約的時間點相符。

兼轄烏克蘭的駐波蘭代表處告訴中央社，烏克蘭國際志願軍第二營已向代表處證實有台灣志願兵陣亡；陣亡地點在烏東前線。（編輯：韋樞）1131103