外交部證實：一名台灣人在烏克蘭陣亡 已向家屬致哀

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（中央社記者楊堯茹台北3日電）外交部今天證實，已向烏克蘭國際志願軍總部查證，一名參軍台灣人不幸在前線陣亡。外交部已與該名台灣人家屬聯繫致哀，並提供必要協助。

外交部副發言人蕭光偉回覆中央社提問時表示，已於11月2日接獲通報後，已即訓令駐波蘭代表處向烏克蘭國際志願軍總部查證，一名參軍台灣人不幸在前線陣亡。

蕭光偉指出，外交部已與該名台灣人家屬聯繫致哀，並將視家屬需要，提供必要協助；另依據家屬表示，不願公布該台灣人姓名，也不願接受媒體採訪，也希望媒體朋友尊重家屬意願。

這是繼台灣志願兵曾聖光在烏克蘭陣亡後，再有第2名台灣志願兵喪生。25歲的曾聖光於2022年11月2日赴烏克蘭，不幸於在烏東地區被迫擊炮擊中後腦而當場陣亡。（編輯：蘇志宗）1131103