本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台北大巨蛋中職明年增9場至29場 明星賽季後賽總冠軍賽檔期全保留
首頁 / 政治

高雄子弟吳忠達戰死烏克蘭 議員與市府官員同默哀

2024/11/4 14:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）台灣有2名參與烏俄戰爭的志願軍命喪沙場，無黨團結聯盟高雄市議員李順進今天在議會質詢時，邀現場備詢官員一起起立默哀10秒鐘，並喊話「任務已結束，可以安息回來了」。

參與烏俄戰爭的台灣志願軍曾聖光、吳忠達命喪沙場，其中吳忠達是高雄人。李順進今天在高雄市議會質詢時，邀現場備詢官員起立默哀10秒鐘，向2人的英勇犧牲致敬。

李順進說，也希望藉此機會為2人祈禱，並喊話「你們的任務結束了，可以安息、安寧回來了」。他說，不知2人參軍原因，但2人有這個勇氣及志願參加這場戰役，可說是台灣之光、年輕人的好榜樣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不過李順進也指出，2人退伍後仍要投入戰役，也值得省思，是否國家照顧不夠，退撫制度不佳，退伍後無法謀生等，政府應該更重視後備及現役軍人權益，並鼓勵年輕人愛家、衛國、從軍、立業，給予軍人榮譽感及期望。

高雄市民政局長閻青智答詢表示，會多協助促進軍人權益。高雄市研考會主委陳博洲答詢表示，關於軍人、退伍軍人待遇，會根據議員建議執行。（編輯：李淑華）1131104

#台灣
#李順進
#烏克蘭
#曾聖光
#烏俄戰爭
#高雄市
#高雄市民政局
#高雄市民政局長
#閻青智
吳忠達
吳忠達戰死烏克蘭 曾交代母親若陣亡不用帶回台台灣人志願兵戰死烏克蘭 退役軍人協會：喪失好戰士
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：