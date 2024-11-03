台灣人志願兵戰死烏克蘭 退役軍人協會：喪失好戰士

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（中央社記者張已亷高雄3日電）台灣人志願兵吳忠達戰死烏克蘭。海軍陸戰隊備役士官長全國協會創會理事長趙武章說，國家喪失一個很好的戰士，但也因吳忠達精神，鼓舞現役三軍弟兄們，「往前走，就對了！」

趙武章今天指出，44歲吳忠達為陸軍特戰兵，接受中華民國軍人訓練，秉持「一日為中華民國軍人，終身是中華民國軍人」精神，再加上國際僱傭兵訓練後，投入烏克蘭戰鬥，過程中曾受創傷，在醫院療養後，返回戰場再次投入戰鬥。

趙武章說，吳忠達曾因想了解為何陸戰隊能如此團結，而在6月21日上午10時許拜會協會，分享參與戰役歷程。協會並轉交吳忠達新台幣3萬5000元，作為添購再次投入戰鬥所需裝備資金。

趙武章轉述，吳忠達提及，烏俄戰爭初期，烏克蘭可能火力不及敵人，大多以編列小隊完成任務，各小隊受砲擊或戰車火砲壓制，傷亡較為嚴重，而在幾次戰役中，吳忠達都能突圍，被烏克蘭人民視為英雄。

此外，趙武章轉述指出，吳忠達曾表示，「以身為中華民國的軍人為榮」並佩服陸戰隊剽悍勇猛精神，而他則回應吳忠達，「陸戰隊主軸就是永遠忠誠，一日陸戰隊，永遠陸戰隊，不怕苦、不怕難、不怕死，引導所有隊員勇猛剽悍絕不退縮。」

雙方結束對話後，彼此在協會門口拿著烏克蘭國旗合照，趙武章祝福吳忠達，「勇敢前進，平安回來，永遠是中華民國軍人的驕傲」。

如今吳忠達傳出戰死烏克蘭，趙武章說，國家喪失一個很好的戰士，但是也因為吳忠達的精神，鼓舞三軍弟兄們，「往前走，就對了！」

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趙武章說，「戰爭殘酷，和平無價，今天能夠穩定和平要感謝軍人，軍人是嚇阻力，是代表國家的武力，國家一定要尊重軍人，而軍人要強盛自己、保衛國家。」

據了解，吳忠達在24歲退伍後，曾做冷氣工維生，戰死烏克蘭消息傳回台灣，民進黨立委沈伯洋將協助聯繫外交部及駐波蘭代表處，待戰火稍歇會取回遺體，而高雄市政府相關單位也派員關懷，家屬方面則不受訪。（編輯：李淑華）1131103