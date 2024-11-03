吳忠達戰死烏克蘭 曾交代母親若陣亡不用帶回台

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（中央社記者張已亷高雄3日電）台灣人志願兵吳忠達戰死烏克蘭，高雄市政府派員關懷家屬。苓雅區長鄭美華轉述吳母說法表示，吳忠達不忍烏克蘭孩童面對無情戰火，願奉獻己力，若戰死願留下，「不用帶他回來」。

苓雅區長鄭美華今天上午至吳忠達母親位於苓雅區住家關懷。鄭美華表示，吳男家屬感謝社會大眾關心，目前將協助家屬辦理護照等相關事宜，若家屬有其他任何需要，都會盡力援助。

鄭美華轉述吳母說法指出，吳忠達赴烏克蘭參戰時，會傳訊息和吳母分享戰事與日常生活，吳曾說，「如果哪一天戰死，留在烏克蘭就好，不用帶他回來」，吳母當時聽聞回應「不要講不吉利的話」。

鄭美華表示，吳男也曾向吳母表示，加入戰場是因為不忍心烏克蘭孩子還來不及長大就因戰爭死亡，願意留下來盡一份心力，而吳母則叮囑一切平安照顧好自己。

鄭美華指出，家屬得知吳忠達戰死消息感到很傷心，另目前得知已透過無人機尋獲吳男位置，但因戰火持續，尚無法將吳男遺體帶至安全處所。（編輯：李淑華）1131103