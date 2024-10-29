114年度中央政府總預算案列入11/1院會議程

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（中央社記者林敬殷台北29日電）立法院程序委員會今天中午依據24日朝野協商結論，將114年度中央政府總預算案排入11月1日立法院會報告事項。至於能否付委審查，留待行政院長卓榮泰率行政院相關部會首長赴立院報告備詢後的院會再行處理。

賴清德政府上台後提出的第一次總預算案，遭到在野黨以原住民族禁伐補償金編列不足為由，在立院程序委員會及院會連續阻擋5次。歷經多次協商後，朝野黨團終於在24日協商達成共識，立院於11月1日及11月5日邀請卓榮泰率相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。

由於朝野協商已達共識，立法院程序委員會今天也順利將總預算案排入本週五的院會報告事項議程。

儘管總預算案排入院會議程，不過，朝野立委在程序委員會仍劍拔弩張，主因在於民進黨立委沈伯洋所提立委赴中需納管的「台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條及第91條修正草案」，今天再次遭藍白立委聯手封殺，無法排入報告事項。

在沈伯洋說明提案前，朝野立委已先為了民進黨立委莊瑞雄能否登記發言，有過一番爭執，沈伯洋上台後，朝野正式開戰。

沈伯洋說，每次程序都再上來講一次，很浪費大家的時間，國民黨立委不滿回嗆，最終演變為藍綠立委相互叫罵。

爭吵過後，因雙方對於增列報告事項提案有異議，會議主席國民黨立委吳宗憲裁示表決，朝野平手，吳宗憲支持藍白提案，沈伯洋提案再次遭到封殺，還有一項法案也遭到封殺，即民進黨立委李柏毅提案的立法院議事規則第35條條文修正草案，增訂口頭表決、舉手表決的限制條件。

李柏毅在會後發出新聞稿表示，藍白難道是擔心被認出來誰支持違憲法案很丟臉，又或是混水摸魚被抓包很不方便。（編輯：翟思嘉）1131029