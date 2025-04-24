曹興誠籲民進黨做罷團側翼 拚35泛藍立委連署過二階

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（中央社記者吳書緯台北24日電）全台罷免立委二階連署進入倒數計時階段，前聯電董事長曹興誠今天表示，國民黨現在是中共側翼，而且非常積極，呼籲民進黨要做罷團的側翼，義不容辭擔起政治責任讓35位泛藍立委的二階連署都能通過。

反共護台志工聯盟今天舉行「告急！連署拚130%，別讓罷免被公投偷走」記者會，罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠、民進黨立委沈伯洋以及多地罷免團體志工代表共同出席。主辦單位表示，全台大罷免行動進入第二階段連署最後倒數一週，呼籲民眾踴躍出門連署，確保第一次送件即達成安全門檻130%。

沈伯洋指出，罷免連署需要收集到130%的安全門檻，是因為連署會有錯誤等，雖然可以有補件的機會，但是10天的補件期與40天的審查期，將會使需要補件的立委罷免投票日和公投的投票日同在8月23日舉行，而當罷免投票和公投被綁在一起，將會落入國民黨與民眾黨所設下的陷阱，使得討論議題聚焦於公投而非罷免。

曹興誠指出，召開記者會除了提出罷免告急外，也呼籲各罷團能「開誠布公」，讓外界知道罷免連署書的收件情況，透過公開透明具有誠信方式推動大罷免，也盼各地罷團停止蓋牌或是低估連署書收件情況。

曹興誠指出，民進黨桃園市議員黃瓊慧收了1萬1000份連署書，民進黨應積極效仿黃瓊慧收集連署書，而國民黨現在就是中共側翼，426凱道遊行就是中共側翼展現勢力，因此呼籲民進黨在大罷免運動應該做側翼，且要積極努力並且義不容辭的擔起政治責任，民進黨的組織、黨工應該加入罷免運動完成最後臨門一腳，讓35位泛藍立委的罷免連署都能通過。

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罷免國民黨立委徐巧芯團體「剷除黑芯」代表於記者會宣布，目前已收到3萬6000份連署書，突破二階門檻且達到150%的目標；罷免國民黨立委李彥秀團隊「港湖除銹」志工代表指出，目前已收到4萬2000份連署書，達到130%。

罷免國民黨立委洪孟楷的團體代表指出，罷團對連署書的份數「蓋牌」是因為對手頻出奧步、小動作太多，例如支持罷免洪孟楷的餅店，因為大餅沒有標示鹹蛋黃是雞蛋還是鴨蛋，被指「食品標示不清」罰款新台幣20萬元。目前已經收到3萬7000餘份的罷免洪孟楷連署書。（編輯：翟思嘉）1140424