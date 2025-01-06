布林肯會韓代理總統及外長 重申對韓國民主體制有信心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾6日綜合外電報導）在韓國檢調尋求向法院聲請延長總統尹錫悅逮捕令時效之際，美國國務卿布林肯今天訪問首爾，除和代理總統崔相穆會面外，並會見了外長趙兌烈。布林肯重申對韓國民主體制有信心。

路透社報導，韓國高層公職人員犯罪調查處（公調處）3日執行逮捕令時受阻，在官邸總統警衛處人員圍成人牆阻擋對峙後，公調處無功而返。

尹錫悅逮捕令效期6日午夜（台灣時間6日晚間11時）屆滿，公調處計畫向法院聲請延長逮捕令效期。

韓國總統尹錫悅去年12月初宣布戒嚴，震驚全國，但僅數小時後即被國會表決撤銷，尹錫悅隨後也遭彈劾，案件尚待憲法法院審理。在尹錫悅停職期間，原本由總理韓悳洙代理總統，但由於韓悳洙之後也遭到彈劾，最後由副總理崔相穆代理總統一職。

綜合韓聯社和路透社報導，韓國代理總統崔相穆今天接見布林肯（Antony Blinken）。雙方就韓美同盟、韓美日合作和北韓問題等交換意見。

崔相穆表示，布林肯訪韓彰顯韓美同盟關係堅定不移。布林肯則說，作為韓國的盟友，美國完全信任韓國民主體制的韌性，美國對南韓的協防承諾固如金湯。

布林肯也代表美國人民，就濟州航空客機失事表達哀悼和慰問。

此外，布林肯今天也和韓國外長趙兌烈會面，他在會後記者會上表示，華府已對尹錫悅在宣布戒嚴期間的某些行徑表達「嚴重關切」。

但布林肯指出：「我們所看到的，以及我們預期會繼續看到的回應，是和平的，並完全符合和依據憲法和法治原則。」

布林肯在記者會上也說，美方掌握的可靠情報顯示，俄羅斯方面具有向北韓傳授高端太空及衛星技術的意圖。

他並指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）近乎要推翻堅持數十年的政策而認可北韓擁核。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1140106