尹錫悅律師團提告公調處長等11人 控違法執行逮捕令

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（中央社首爾6日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅的律師團今天向檢方提出告訴，指控公調處處長吳東運、警察廳次長李鎬永等11人上週試圖執行總統的逮捕令。

高級公職人員犯罪調查處（公調處）1月3日執行尹錫悅的逮捕令時，遭到官邸警衛處阻擋，雙方對峙5個半小時後，公調處無功而返。

韓聯社報導，尹錫悅的律師團今天上午向首爾中央地方檢察廳提訴，對象包括公調處處長吳東運、警察廳次長（代理廳長）李鎬永、國防部次官（代理國防部長）金善鎬等11人。

律師團主張，公調處無權指揮警方辦案，但該機構近日指揮警察廳國家偵查本部特別偵查團，試圖針對尹錫悅執行拘留和搜查行動，此舉屬於違法行為。

至於李鎬永和金善鎬，律師團主張，總統警衛處曾依法提出調派警力和兵力的要求，但遭兩人拒絕，因此他們涉嫌怠忽職守和濫用職權。

律師團5日表示，他們將針對所有參與執行逮捕令的警察和國防部人員提出告訴。待確認相關人員的詳細資訊，他們就會展開法律行動。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1140106