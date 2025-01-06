尹錫悅逮捕令6日到期 公調處要求警方接手執行

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（中央社首爾6日綜合外電報導）針對韓國總統尹錫悅簽發的逮捕令將於今天到期，韓國聯合新聞通訊社（韓聯社）報導，高級公職人員犯罪調查處（公調處）已要求警方接手執行。

韓聯社報導，針對尹錫悅的逮捕令將於今天結束時（台灣時間6日晚間11時）到期，公調處趕在到期之前發公文提出這項要求。

警方告訴韓聯社：「我們正在進行內部法律審查。」

韓國檢警人員本月3日一早前往尹錫悅官邸執行逮捕，遭官邸衛戍人員阻攔。經5個半小時對峙後，檢警以確保在場人員安全為由放棄逮捕行動。

鑒於逮捕令將於午夜到期，公調處手上選項包括再度嘗試拘捕尹錫悅或要求延長逮捕令效期等。

尹錫悅上月突然宣布戒嚴引發韓國政壇風暴，已遭國會彈劾停職，彈劾案還待憲法法院審理；他也因被控帶頭發動內亂、濫權妨礙行使權利等遭刑事調查。

韓國國會上月14日通過彈劾尹錫悅並送交憲法法院，憲法法院須在180天內做出決定，若彈劾成功，須依法在60天內重新舉辦總統大選。韓國媒體研判憲法法院會在4月18日前宣判。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1140106