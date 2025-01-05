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尹錫悅逮捕令可能暫不執行 異議申請被駁律師擬再提上訴

2025/1/5 20:18（1/5 20:36 更新）
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韓國總統尹錫悅。（路透社）
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（中央社首爾5日綜合外電報導）韓聯社報導，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）今天可能不再嘗試逮捕遭彈劾的總統尹錫悅。另外，針對地院駁回尹錫悅就逮捕令提出的異議申請，他的律師考慮上訴至最高法院。

報導指出，據了解，鑒於今天首爾地區降下大雪，以及代理總統崔相穆未回覆要求他下令總統警衛處配合逮捕的電子公文等原因，公調處決定今天不再嘗試執行逮捕。

由於上月簽發的逮捕令至明天期滿，公調處有可能明天再次嘗試執行，也在考慮重新提請法院簽發逮捕令。

尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴震撼全國上下，並於同月14日被韓國國會彈劾停職，首爾西部地方法院又於同月31日簽發他的逮捕令。

尹錫悅的律師團隊近日向首爾西部地方法院提出對於逮捕和搜查令的異議申請，今天遭法院駁回。目前首爾西部地方法院未公布具體的駁回理由。

尹錫悅的辯護律師尹甲根今天表示，將考慮向大法院（相當於最高法院）提出上訴。（編輯：楊昭彥/核稿：陳正健）1140105

#尹錫悅
#最高法院
#韓國
#彈劾
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尹錫悅就逮捕令提出異議申請 韓國法院駁回
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