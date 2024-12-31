尹錫悅3度違抗傳喚法院裁准逮捕 韓國憲政史首例

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（中央社首爾31日綜合外電報導）韓國調查當局表示，法院今天批准對總統尹錫悅的逮捕令。尹錫悅因本月3日實施戒嚴的決定遭彈劾且被停職。

韓聯社報導，首爾西部地方法院今天就尹錫悅簽發逮捕令，是韓國憲政史上司法機關首次對現任總統採取強制措施。

尹錫悅本月初突頒戒嚴引發韓國政壇風暴，並遭國會彈劾停職。除憲法法院正審理他的彈劾案，尹錫悅也被控涉嫌帶頭發動內亂、濫權妨礙行使權利等遭司法調查並被傳喚。

因尹錫悅3次拒絕檢方傳喚，由高級公職人員犯罪調查處（公調處）、警察廳國家偵查本部特別偵查團和國防部調查本部共同成立的戒嚴聯合偵查組（聯偵組）30日向首爾西部地方法院聲請逮捕尹錫悅，法院今天裁准。

與此同時，法院也裁准對尹錫悅的搜索票，預計公調處將前往總統官邸執行。一般而言，拘票效期為一週。

韓國「中央日報」指出，公調處曾於18、25、29日三度傳喚尹錫悅，但尹均未配合，還主張公調處無權調查內亂罪，相關調查存在法律瑕疵，然而隨法院裁准逮捕令，公調處等單位的偵辦已獲賦予合法性。

中央日報中文版指出，雖然逮捕令可即刻執行，但基於尹錫悅仍有總統警護處保護，預計檢警不會立即對尹採取逮捕，有可能會再次發出傳喚通知；中央日報英文版則報導，總統警護處回應法院裁准逮捕令表示，將根據合法程序對尹提供護送和安保措施。

韓國「朝鮮日報」指出，目前尹錫悅居於漢南洞的總統官邸。如果公調處逮捕尹錫悅，必須在48小時內決定是否聲押，若聲押獲准，檢方在起訴前最長可羈押20天。

綜合法新社和路透社報導，高級公職人員犯罪調查處（Corruption Investigation Office for High-ranking Officials，簡稱公調處）證實首爾西區法院批准逮捕令。

聯偵組發布聲明指出，尹錫悅3度拒絕應訊後「在本部聲請下，（法院）今天上午發出對總統尹錫悅的逮捕和搜索令狀」。

聯偵組並強調，尚未就日後的訴訟程序設定時間表。

尹錫悅本月3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，雖僅維持約6小時即被國會推翻，仍引起軒然大波，使韓國陷入數十年來最嚴重的政治危機。尹錫悅14日遭國會通過彈劾案送交憲法法院，憲法法院需180天內裁定，若彈劾成功，需依法在60天內重新舉辦總統大選。

（中央社製圖）

尹錫悅正面臨刑事調查，罪名可能包括內亂，最重恐判處無期徒刑甚至死刑。

根據報導，儘管逮捕令已核准，但目前還不清楚調查人員和警方是否能夠執行。首爾的總統警護處（Presidential Security Service）先前曾拒絕遵守3項搜索。警方今天稍早在尹錫悅位於首爾市中心的寓所外部署警力，可能是為防止情勢陷入混亂。

尹錫悅的支持者和抗議者都聚集在他住處周圍，韓國媒體播出雙方爆發衝突的畫面。

韓媒研判當局不太可能立即逮捕或搜索總統官邸，因為調查人員可能會尋求與總統警護處協調。

若依法律條文，任何阻礙執行逮捕令者都可能遭逮捕。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1131231