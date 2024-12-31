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韓國法院批准逮捕尹錫悅 總統律師：非法且無效

2024/12/31 13:07（12/31 13:10 更新）
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（中央社首爾31日綜合外電報導）韓國調查人員現正尋求針對戒嚴風波逮捕停職總統尹錫悅；尹錫悅的律師今天則表示，法院簽發的逮捕令「非法且無效」。

尹錫悅的律師尹甲根（Yoon Kab-keun，音譯）在發給法新社的聲明指出，「因應一個未獲授權機構的聲請而發出的逮捕令和搜索票，是非法且無效的」。聲明補充說，調查尹錫悅的機構「欠缺調查的許可權」。

路透社報導，韓國執政國民力量黨黨魁權成東今天也表示，試圖逮捕現任總統是不適宜的。

法院雖已批准逮捕令，但目前還不清楚調查人員和警方是否能夠執行命令。

反對派共同民主黨議員金容民表示，「執行逮捕令和搜索票的過程可能非常困難」，他呼籲調查人員立即執行逮捕令。

韓聯社引述高級公職人員犯罪調查處（CIO，公調處）的話說，逮捕令的有效日期為自簽發之日起的一週，也就是明年的1月6日。公調處表示，一旦執行，尹錫悅預料將被羈押在首爾看守所。

尹錫悅住處外聚集著「挺尹」與「反尹」兩大陣營人馬，韓媒畫面顯示兩方爆發衝突的畫面。

挺尹的最大抗議團體成員表示，「上看3000人將出面抗議不公平且無效的逮捕令」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1131231

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