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韓代理總統任命憲法法院法官 尹錫悅高階幕僚請辭

2025/1/1 10:37
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（中央社首爾1日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）遭彈劾，他麾下包括總統幕僚長的數名高階幕僚今天集體請辭。代理總統崔相穆（Choi Sang-mok）前一天任命2名憲法法院法官。

根據總統府發布的消息，提出請辭的人士包括幕僚長鄭鎮碩、國安顧問申源湜、政策室長成泰胤、外交政策顧問張虎鎮等人。

崔相穆昨天任命兩名憲法法院法官，部分滿足了反對派要求在針對尹錫悅的彈劾案做出裁定前，填補9人席次中3個空缺的呼聲。

總統府對崔相穆的任命表達遺憾，指責他踰越作為臨時領袖的權限。

根據韓國法律，憲法法院9名法官中需要至少6人投票同意才能確認彈劾案成立，意味任命3名法官填補憲法法院空缺，會提高支持彈劾尹錫悅的可能性。法院最多有6個月時間來裁定是否要將尹錫悅免職，或恢復他的職權。

尹錫悅2024年12月初突頒戒嚴令引發韓國政壇風暴，並遭國會彈劾停職。除憲法法院正審理他的彈劾案，尹錫悅也被控涉嫌帶頭發動內亂、濫權妨礙行使權利等遭司法調查並被傳喚，法院昨天批准對尹錫悅的逮捕令。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1140101

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