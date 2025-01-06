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尹錫悅拒捕 總統警衛處處長護主扮演關鍵角色

2025/1/6 11:50
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（中央社首爾6日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅去年12月短暫宣布戒嚴引發政治危機，試圖阻止調查人員逮捕尹錫悅的核心人物、總統警衛處處長朴鍾俊，也成了各界關注焦點。

路透社報導，尹錫悅面臨內亂罪的刑事指控，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）官員3日對他執行拘提，遭朴鍾俊和軍方人員阻攔，雙方在尹錫悅官邸對峙長達6小時。

總統警衛處和軍方阻止當局根據逮捕令逮捕尹錫悅。逮捕令將於今天到期，與警方一起領導調查的反貪腐機構3日表示，正在制定下一步動作。

尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴，引發政局動盪，同月14日遭國會彈劾停職。

朴鍾俊去年9月獲尹錫悅任命為總統警衛處處長，先前也在阻止調查人員對總統辦公室和官邸執行搜查令扮演要角。

朴鍾俊在總統警衛處網站說道，「總統警衛處是為了安全目標的絕對安全而存在」，「時時刻刻」滴水不漏地保護總統是警衛處的使命。

他以此為由拒絕配合逮捕尹錫悅的行動，理由是調查人員超出安全法的範圍並傷害了一些安全人員。

批評者擔心總統警衛處的舉動過了頭，東新大學警察行政法教授韓升勳（Han Seung-whoon，譯音）說，「總統警衛處是一個危險的機構，權力可能失控」。

「鑑於只有總統有權控制，這個安全部門可以濫用權力，變成總統的私人軍隊。」

公調處說，由於擔心人員安全，不得不取消3日的逮捕行動。

公調處表示，尹錫悅的安全部門和其控制的部隊數量超過了執行逮捕的官員人數。據稱，尹錫悅陣營的約200名官兵一度組成層層人牆，並動用巴士和軍車充當路障，阻止相關人員進入官邸。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140106

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韓檢調聲請延長逮捕令 尹錫悅官邸構築更多重防禦戒嚴前要求警察廳長入府 韓總統警衛處長涉內亂被查
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