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尹錫悅遭彈劾
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韓國檢警調執行逮捕尹錫悅 持續與官邸衛戍人員對峙

2025/1/3 12:22（1/3 12:52 更新）
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韓國檢警人員3日進入總統官邸內部，試圖逮捕尹錫悅，總統警衛處人員駕駛車輛封鎖官邸內的道路。（韓聯社）
韓國檢警人員3日進入總統官邸內部，試圖逮捕尹錫悅，總統警衛處人員駕駛車輛封鎖官邸內的道路。（韓聯社）
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（中央社首爾3日綜合外電報導）韓國檢警人員今天一早前往總統尹錫悅官邸執行逮捕，遭官邸內衛戍人員阻攔。截至台北時間3日中午，雙方仍在對峙。

綜合韓國「朝鮮日報」、「中央日報」與韓聯社報導，偵辦尹錫悅上月初宣布戒嚴風波的高級公職人員犯罪調查處（公調處）發布聲明稱，他們在韓國當地時間3日上午8時04分執行逮捕行動。

調查人員清晨6時14分從位於京畿道果川市的公調處總部出發，上午7時21分抵達位在首爾龍山區的總統官邸，8時02分左右清除路障後進入官邸正門。

警察廳國家偵查本部特別偵查團表示，執行逮捕人員共150人，包括公調處檢察官與調查員30人、警方特別偵查團120人。其中80人進入官邸內部，當中含50名警員，剩餘70人在官邸外待命。

韓國檢調人員3日上午乘車抵達尹錫悅官邸外。（韓聯社）
韓國檢調人員3日上午乘車抵達尹錫悅官邸外。（韓聯社）
韓國檢調人員進入總統官邸，試圖逮捕尹錫悅。（韓聯社）
韓國檢調人員進入總統官邸，試圖逮捕尹錫悅。（韓聯社）

警察廳相關人士指出，疑為首都防衛司令部麾下部隊阻攔調查人員逮捕尹錫悅。這支部隊似為負責官邸警衛的陸軍首都防衛司令部第55警衛隊。55警衛隊由總統警衛處管理，在官邸內負責執行周邊警衛任務。

公調處80名檢警調人員穿過總統官邸正門，就被衛戍的軍方人員數十人拉起人牆攔阻，過程中雙方發生肢體衝突。據報官邸衛戍人員拿出錄影設備似為蒐證，執行逮捕的調查人員也拿出錄影器材蒐證。

執行逮捕的檢警調在與衛戍人員對峙1個多小時後，於上午10時多突破封阻抵達尹錫悅官邸前，但又遭總統警衛處人員攔阻。

公調處處長吳東運之前就警告，阻止執行逮捕將依妨害執行特殊公務論處。不過對峙期間沒有官邸衛戍人員因妨害執行公務被捕。

韓國警方另部署2700多名警力在官邸周邊預防衝突升級與維持秩序。

尹錫悅的支持者今天上午聚集總統官邸前，抗議檢調執行逮捕。他們昨天也曾集會，後被警察驅離。

尹錫悅支持者在總統官邸附近舉行集會抗議，反對尹錫悅的逮捕令。（美聯社）
尹錫悅支持者在總統官邸附近舉行集會抗議，反對尹錫悅的逮捕令。（美聯社）

尹錫悅的律師尹甲根今天表示，檢調「執行非法且無效的逮捕，當然不具合法性」將針對非法執行逮捕之舉採取法律行動。

尹錫悅律師團主張公調處無權偵辦內亂案件，並譴責法院核發逮捕令的舉措侵害總統權利，向憲法法院提出爭議仲裁。

首爾西區地方法院上月31日簽發尹錫悅逮捕令，是韓國憲政史上司法機關首次對現任總統採取強制措施。逮捕令的有效期限到1月6日。

尹錫悅上月突頒戒嚴引發韓國政壇風暴，並遭國會彈劾停職。除憲法法院正審理他的彈劾案，尹錫悅也被控涉嫌帶頭發動內亂、濫權妨礙行使權利等遭刑事調查。

韓國國會上月14日通過彈劾尹錫悅並送交憲法法院，憲法法院需180天內裁定，若彈劾成功，需依法在60天內重新舉辦總統大選。韓國媒體研判憲法法院會在4月18日前宣判。

而尹錫悅面臨的刑事調查，罪名包括內亂，最重恐判處無期徒刑甚至死刑。（譯者：陳亦偉）1140103

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尹錫悅
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韓國公調處執行尹錫悅逮捕令 合法性仍存爭議
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