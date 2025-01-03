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尹錫悅彈劾案完成準備庭 憲法法院14日開庭審理

2025/1/3 20:49（1/3 21:57 更新）
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圖為韓國憲法法院。（韓聯社）
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（中央社首爾3日綜合外電報導）韓國憲法法院有關是否以「12/3緊急戒嚴事件」為由罷免總統尹錫悅的彈劾案審理已完成準備庭程序，14日起正式開庭審理。

韓聯社報導，憲法法院法官李美善今天在尹錫悅彈劾案審理第2次準備庭表示，準備庭到此結束，將正式進入辯論程序。首次正式庭審定於14日下午2時。

根據相關法律，當事人應當出庭辯論，若當事人缺席，須結束庭審並指定下一個辯論日期，但若當事人第2次仍不出庭，法庭可在當事人缺席的情況下審理。第2次正式庭審定於16日下午2時。

彈劾案審理一般會透過兩、三次準備庭整理爭論焦點，憲法法院基於雙方的舉證計畫接受證據和證人申請。尹錫悅方面以所要研討的內容廣泛為由仍未提交舉證計畫。憲法法院接受國會提出的請求獲取檢方、警方和高級公職人員犯罪調查處（公調處）搜查紀錄。

國會和尹錫悅方面在整理彈劾案的爭議焦點過程中出現衝突。國會起初將彈劾尹錫悅的理由分為涉嫌內亂罪等「違反刑法」和非法宣布戒嚴侵害立法權等「違反憲法」。

然而，國會在第一次準備庭表示，彈劾案審理根據憲法進行，因此將重點放在是否違反憲法，而不再追究是否違反刑法。

法官鄭亨植詢問，這是否意味著撤回有關戒嚴的違法行為屬於刑法上犯罪的主張，國會回答事實上予以撤回。

尹錫悅方面反駁，國會以內亂罪成立為依據通過彈劾案，而若刑法上內亂罪不成立，彈劾總統便是錯誤之舉，上述做法令人費解。（譯者：林沂鋒/核稿：曹宇帆）1140103

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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