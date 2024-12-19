韓媒：尹錫悅戒嚴軍約派1500人 估配置1萬發實彈

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（中央社記者廖禹揚首爾19日專電）韓國總統尹錫悅3日晚間發布緊急戒嚴後，國防部曾派遣軍隊前往國會，據國會議員取得報告，確認當時約投入1500多名兵力，並估算配有各種槍枝及1萬發實彈。

韓聯社引述韓國在野黨共同民主黨議員白承婀從國防部取得的資料報導，「12.3緊急戒嚴事件」當時軍方共派出1500多名官兵，攜帶手槍、狙擊步槍、狙擊用槍等武器，推估共約配置1萬發實彈。

接到命令參與戒嚴軍的士兵多數來自特戰司令部，共1139人，分別前往封鎖國會、中央選舉管理委員會及共同民主黨黨部。

資料中說明，特戰司令部與首都防衛司令部當時共派出107台軍用車輛，其中包括26台運送士兵的大型巴士、15台中型巴士、25台軍用機車及2台使用防彈材質的小型戰術車。載送陸軍特殊部隊司令部所屬第707特殊任務團的則是12台UH-60黑鷹直升機（Black Hawk）。

被投入到現場的戒嚴軍當時都配有防彈鋼盔及防彈背心、夜視鏡等個人裝備，攜帶狙擊用槍及K1狙擊步槍、手槍等熱兵器，並配有1萬發實彈。但韓國軍方主張戒嚴當時並未將實彈發放給士兵，而是保管在軍方車輛或直升機內。（編輯：田瑞華）1131219

戒嚴部隊直升機駛入國會草坪。（韓聯社）