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韓特戰司令官：尹錫悅曾令部隊破門將議員拉出國會 阻表決程序

2024/12/10 20:38（12/10 20:48 更新）
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圖為尹錫悅宣布戒嚴後，全副武裝準備進入國會的南韓特別部隊。（韓聯社）
圖為尹錫悅宣布戒嚴後，全副武裝準備進入國會的南韓特別部隊。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國總統尹錫悅戒嚴事件持續發酵，陸軍特戰司令官郭種根今天接受國會質詢時表示當時曾收到尹錫悅指示，要求部隊破門進入國會拉走議員，好讓表決人數不達門檻。

郭種根今天在國會國防委員會答詢時作以上表示，他稱發布緊急戒嚴後，尹錫悅透過有防止監聽功能的電話向他下達指示，「現在好像還沒達到表決的法定人數，趕快破門進去，把裡面的人拉出來」。

郭種根表示當時聽到指示後很煩惱該如何進行，所以曾與現場指揮官討論過「是該發射空包彈後進去，還是要斷電讓表決無法進行」，但現場指揮官表示無法進行，「我也認同這樣的判斷」；他補充，考慮到闖入的隊員可能犯法，強制進入可能造成太多人員受傷等，認為這項指示並不合理，所以指示隊員停在當時位置，不要再往內前進。

陸軍特殊部隊司令部所屬第707特殊任務團指揮官金炫兌（Kim Hyun-tae，音譯）也稱當時確實向司令官表示「再勉強下去會很危險」，並表示郭種根回覆「知道了，不要做」。

對於「是否向尹錫悅報告當時措施」的提問，郭種根表示他並未向尹錫悅報告，僅在撤退時向當時的國防部長金龍顯說明現場狀況、表示部隊將撤退。

郭種根6日曾表示宣布戒嚴當時曾與尹錫悅通過1次電話，今天坦承當時通話了2次，第1次是尹錫悅詢問部隊位置，他回答「正在向國會移動」，但對第2次通話，他表示「能透露的內容有限」。（編輯：唐佩君）1131210

#尹錫悅
#國會
#韓國
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