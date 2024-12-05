尹錫悅突發戒嚴令涉叛亂罪 韓國警方展開調查
2024/12/5 13:35（12/5 13:44 更新）
（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國高階警官今天表示，警方已就總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）宣布戒嚴一事涉及「叛亂」罪嫌展開調查。
法新社報導，相關影片顯示，韓國警察廳國家搜查本部本部長禹鐘壽（Woo Jong-soo）告訴國會議員，「此案已指派下去」。
尹錫悅3日晚間無預警頒布緊急戒嚴令，不到數個小時遭國會推翻後又宣布解嚴。最大在野黨共同民主黨對尹錫悅、多位部長以及軍警高層官員提出「叛亂」指控。罪名成立有可能被判處無期徒刑甚至死刑。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1131205
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