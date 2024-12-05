韓國防長金龍顯建議戒嚴請辭獲准 駐沙烏地大使崔秉赫接任

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（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國總統府今天表示，總統尹錫悅已接受國防部長金龍顯的辭呈，並提名駐沙烏地阿拉伯大使崔秉赫（Choi Byung-hyuk）為新任防長。

路透社報導，金龍顯（Kim Yong-hyun）被視為尹錫悅（Yoon Suk Yeol）3日宣布緊急戒嚴的核心人物，他昨天提出辭呈。根據一名高階軍方官員說法以及在野黨成員對尹錫悅提出的彈劾動議文件，建議尹錫悅實施戒嚴的人正是由金龍顯。

尹錫悅的幕僚長鄭鎮碩（Chung Jin-suk）稱崔秉赫是「有原則的人，盡職盡責、奉公守法」。

尹錫悅3日深夜宣布緊急戒嚴，掀起政治動盪與外交風波，今天提名崔秉赫接任國防部長，是自他4日凌晨收回成命以來的第一個正式舉動。

韓國國會今天清晨提出彈劾尹錫悅的動議，但尹錫悅所屬執政黨矢言反對，使得彈劾程序進展成為問號。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1131205