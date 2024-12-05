韓國前防長金龍顯涉推動戒嚴 檢方下令禁止出境
2024/12/5 14:59（12/5 15:10 更新）
（中央社首爾5日綜合外電報導）韓聯社報導，韓國總統尹錫悅3日深夜突然宣布戒嚴讓全國陷入混亂，由於前國防部長金龍顯（Kim Yong-hyun）涉及這場風波，檢方今天下令禁止他出境。
韓國聯合新聞通訊社今天報導，韓國檢方已對總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）、內政部長李祥敏與現遭解職的國防部長金龍顯展開調查，因為他們涉嫌企圖實施戒嚴。
根據報導，金龍顯因涉及3日的戒嚴令風波，已辭去韓國國防部長職務，調查期間首爾中央地方檢察廳也對他祭出旅行禁令。尹錫悅和李祥敏則未面臨這類禁令。
尹錫悅以「反國家勢力」與蓄意阻撓的政治對手構成威脅為由，於3日深夜宣布實施緊急戒嚴令，但未明確說明遭遇哪些威脅。約6個小時後，國會表決推翻戒嚴令，尹錫悅被迫收回成命。
如今，尹錫悅將於7日面臨彈劾動議表決。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1131205
延伸閱讀南韓一夜戒嚴又解嚴 到底發生什麼事？圖輯看懂事件始末尹錫悅戒嚴6小時解嚴在野黨發動彈劾 看懂南韓憲法國會彈劾流程與門檻韓國在野黨提案彈劾尹錫悅 要過門檻須至少8名執政黨議員支持尹錫悅戒嚴風波議員提彈劾動議 韓媒：國會7日晚間表決尹錫悅彈劾案最快6日表決 若提前大選李在明曹國等3人可能角逐大位南韓國防部長金龍顯聲明致歉：已向總統請辭、戒嚴風波責任在我
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
韓國防長金龍顯建議戒嚴請辭獲准 駐沙烏地大使崔秉赫接任