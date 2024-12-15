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韓國檢方調查戒嚴 總統尹錫悅遭傳喚未到案

2024/12/15 19:10（12/15 19:23 更新）
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（中央社首爾15日綜合外電報導）韓聯社報導，韓國總統尹錫悅今天未依檢方傳票指示到案，檢方計劃再次發出傳票，以調查他短暫實施戒嚴一事。

路透社報導，尹錫悅與多位高官正面臨刑事調查，罪名可能包括叛亂、濫用職權及妨礙人民行使權利。

韓聯社指出，負責調查尹錫悅實施戒嚴的特別偵查本部11日發出傳票，要求尹錫悅在今天上午10時接受傳喚調查，但尹錫悅並未到案。檢方計劃明天再次對尹錫悅發傳票。

尹錫悅因為發布戒嚴令，昨天遭到彈劾並立即停職。

韓聯社報導，檢方今天尋求逮捕軍方多位高官，包括陸軍特戰司令官郭種根、首都防衛司令李鎮雨。

警方今天另行表示，軍方在3日尹錫悅宣布戒嚴時，一共動員約1500名兵力。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1131215

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