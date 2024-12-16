韓聯社：合作偵查本部要求尹錫悅18日到案
2024/12/16 09:50（12/16 10:53 更新）
（中央社首爾16日綜合外電報導）韓國「12.3緊急戒嚴事件」合作偵查本部表示，今天將發送「到案要求書」至總統辦公室，傳喚總統尹錫悅到案。
尹錫悅3日宣布戒嚴造成「12.3緊急戒嚴事件」，負責調查的韓國檢方，由韓國警察廳國家偵查本部、高級公職人員犯罪調查處（公調處）、國防部調查本部組成「合作偵查本部」共同調查。
據悉，合作偵查本部認為尹錫悅涉嫌內亂與濫用職權，要求他於18日到案。
合作偵查本部今天向媒體表示，將要求尹錫悅到案。
警方特別偵查團今天上午9時已將調查中的部分戒嚴案移交公調處。
尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴，14日遭彈劾後立即停職。他昨天並未依檢方傳票指示到案，檢方將再傳喚尹錫悅以調查他短暫實施戒嚴一事。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1131216
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