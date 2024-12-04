戒嚴風波掀外交漣漪 瑞典美國日本取消官方訪韓行程

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（中央社首爾4日綜合外電報導）總統尹錫悅曾矢言讓南韓成為「全球樞紐國家」，但他實施戒嚴這一步失敗後，今天馬上就在國際社會嘗到外交苦果。

路透社報導，尹錫悅昨天深夜透過電視直播宣布戒嚴，但不到6個小時後，便因國會議員突破軍警封鎖、返回議會表決擋下這項舉措，而宣告解除戒嚴。

瑞典方面，總理克里斯特森（Ulf Kristersson）原定本週與尹錫悅舉行峰會，但發言人今天發布聲明說：「鑒於近期事態發展，我們已經決定延後這項訪問。」

美國方面，據匿名官員表示，美國已無限期延後核諮商小組（Nuclear Consultative Group）會議和相關的兵棋推演。

核諮商小組是尹錫悅指標性政策，目標是讓南韓在朝鮮半島核戰略規劃中扮演更大角色。

目前還不清楚是否有其他美韓聯合軍事演習受到影響。駐韓美軍尚未回覆路透社置評要求。

而尹錫悅這次戒嚴風波也讓美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）下週到訪的可能性存在不確定性。日媒先前報導，奧斯汀將會見日韓防長，作為尹錫悅倡導的韓美日三方合作的一環。

在日本方面，當地媒體指出，擔任日本國會日韓議員聯盟會長的自民黨副總裁菅義偉，已取消原定12月中旬的訪韓行程。

智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）兼任資深研究員金杜妍（Duyeon Kim，音譯）說：「尹錫悅作為民主燈塔與象徵的國際聲譽，現已蕩然無存。」

她指出：「尹錫悅各項外交政策的命運仍然難以逆料，甚至岌岌可危。」（譯者：蔡佳敏/核稿：何宏儒）1131204