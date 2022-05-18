尹錫悅允諾守護518精神 盼自由民主促團結

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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）韓國總統尹錫悅今天出席在光州舉行的518光州民主化運動42週年紀念儀式。他在致詞時表示，將全力延續守護自由民主的光州精神，以此作為全民團結一致的基石。

尹錫悅上午搭乘KTX（韓國高鐵）與100多名保守派執政黨國民力量的議員、政府高層與幕僚前往光州，出席在518民主墓地舉行的紀念儀式。他與受難者家屬一同通過民主墓地正門「民主之門」入場，是歷任保守派總統首例。

尹錫悅致詞時12度提及「自由」，反覆強調自由民主主義與人權價值是團結人民的哲學，用鮮血守護民主主義的5月精神則是全民團結的基石，承諾將守護5月精神，「我與新政府將盡全力，使民主英靈所守護的價值，能被繼承且興盛」。

尹錫悅在致詞中表示，「5月精神至今仍促使我們對抗危害自由與人權的一切不法行為」，「518是至今仍在延續的歷史」。但他未如外界預期，在致詞中提到將518精神納入憲法，而是以「518精神就是自由民主主義精神」代替。

前韓國總統文在寅任內出席518紀念儀式時，曾表示希望推動修憲，將518精神納入憲法。韓聯社報導，尹錫悅政府相關人士受訪時說明，雖然目前無法只為了將518精神納入憲法進行修憲，但「意思是一樣的」。

尹錫悅說，這次是他就任總統後首次國家紀念日，也是首次造訪非首都地區，「感觸特別不同」。這次是尹錫悅當選總統後第2次造訪光州，也是5月10日就任後首次。

尹錫悅先前以保守派政黨總統候選人身分兩度前往民主墓地參拜時，都因擁護已故總統全斗煥發言爭議遭示威民眾阻擋，無法接近追悼塔。今天則與受難者家屬一同入場，並齊唱民主運動代表歌曲「獻給你的進行曲」，展現和解誠意。

過去保守派總統出席518紀念儀式時，多將「獻給你的進行曲」齊唱環節刪除，或改為合唱團表演形式，也不會跟著齊唱。

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據韓聯社報導，尹錫悅前一天就派遣市民社會首席姜升圭前往光州，聽取518相關團體意見；今天的致詞稿也被他退稿修改多達7次，顯見尹錫悅對這次活動的重視。

1980年5月18日，要求民主政治的光州民眾為推翻軍事獨裁政府，發起民主化抗爭運動，掌握軍權的時任總統全斗煥派兵鎮壓，造成大量平民傷亡及失蹤。但去年病逝的全斗煥始終未承認派兵前往光州；保守派人士也將這起事件稱為「暴動」，直到2020年才公開道歉，但這次道歉造成保守派黨內對立。（編輯：馮昭）1110518