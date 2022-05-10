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親美遠中嗆北韓 南韓新總統尹錫悅牽動東亞

2022/5/10 16:45（5/10 17:45 更新）
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南韓新任總統尹錫悅10日就職。（共同社）
南韓新任總統尹錫悅10日就職。（共同社）
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（中央社首爾10日綜合外電報導）南韓新任總統尹錫悅今天就職，這位政治新手因不畏權勢、堅持調查前總統朴槿惠「閨密門」貪瀆醜聞成為公眾新星，但鷹派的尹錫悅親美遠中又揚言對北韓強硬，吹皺東亞一池春水。

法新社報導，檢察體系出身的尹錫悅

尹錫悅小檔案

  • 韓國總統當選人
  • 黨籍：國民力量黨
  • 生日：1960年12月18日
  • 首爾大學法律系畢業
  • 曾任水原地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長
  • 主要政見：
    調降住宅税、房屋讓渡所得稅
    以民間主導方式擴大住宅供給
    廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會
    恢復韓美同盟、改善韓日關係
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競選期間強調南韓要走親美、日的路線，使世界第10大經濟體的南韓可能一改過去細膩且著重與北韓和解的作法，對北韓立場恐轉趨強硬。

但尹錫悅欠缺國會歷練與經驗，在國會仍由甫卸任總統文在寅所屬的自由派「共同民主黨」佔多數的情況下，屬於保守派的尹錫悅推出相關政策勢必遭國會從嚴把關，施展手腳恐須費一番氣力。

面對擁有核武的北韓，尹錫悅曾揚言在必要情況下先發制人攻擊，但分析人士稱這項說法極不切實際。

朝鮮領導人金正恩上月才表示，他將採取措施「盡可能以最快速度進一步增強國家的核子力量」。分析人士稱這是針對尹錫悅鷹派立場的回應。

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尹錫悅也曾表示，有意擴大美國終端高空防衛系統（THAAD

薩德反飛彈系統（THAAD）小百科

  • 全名為「終端高空防禦飛彈系統」（Terminal High Altitude Area Defense）
  • 由美國陸軍研發、隸屬美國國家飛彈防禦署，旨在攔截飛毛腿飛彈和同類的戰術彈道飛彈。
  • 採用動能擊殺攔截短程和中程彈道飛彈的末端防禦系統，能夠攔截平流層上的飛彈，且具一般防空能力，可攻擊敵方軍機；一定程度上可代替一般地對空飛彈。
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）在南韓的部署，以嚇阻北韓蠢動；然而外界認為，此舉恐引南韓最大貿易夥伴的近鄰中國新一輪經濟報復。

美國俄亥俄州立大學（Ohio State University）政治學者具珉璿（Minseon Ku，音譯）告訴法新社，尹錫悅欠缺政治技巧的缺點恐影響至外交政策領域，尹錫悅陣營「看來不過是把美國共和黨總統演說中的外交措辭複製、貼上」。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110510

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