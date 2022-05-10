尹錫悅就任 學者：台韓合作空間多關係可望升溫

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）韓國新總統 尹錫悅 尹錫悅小檔案 韓國總統當選人

黨籍：國民力量黨

生日：1960年12月18日

首爾大學法律系畢業

曾任水原地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長

主要政見：

調降住宅税、房屋讓渡所得稅

以民間主導方式擴大住宅供給

廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會

恢復韓美同盟、改善韓日關係 看更多 關閉 就職典禮今天舉行，台灣智庫副執行長董思齊表示，雖然此次韓國外交部因期待中國重量級人物到訪，未邀請台灣政要出席，令人遺憾，但韓國新政府未來勢將與美、日更靠近，台韓關係升溫仍令人期待。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會表示，台灣原擬循例由立委組團前往慶賀，但因疫情取消規劃後，經駐韓國代表處再次與韓方確認，韓方此次援例未能邀請台灣官方代表出席就職大典，台灣將以適當方式向韓國致上祝賀。

專長韓國研究的董思齊接受中央社訪問時表示，這場就職典禮仍由前總統文在寅政府主導，韓國外交部因期待中國重量級人物到訪，才未積極邀請台灣政要出席；但尹錫悅上任後，未來韓國在區域安全與供應鏈等議題，必將與美、日等民主友好國家更靠近，台灣同為民主國家且與美、日友好，將有更多和韓國合作的空間與機會。

董思齊分析，尹錫悅的就職演說約12分鐘，沒有標題，是歷任最簡潔，反映其獨特風格。演說特別提到「自由公民」這個自由人加上世界公民的概念，又將科技、創新等同國力，並視為社會團結的展現，呼應尹錫悅支持以自由民主回應國內外變局的決心。

董思齊表示，尹錫悅在演講後開放青瓦台給民眾參觀，是象徵與庶民同在的意志，這也是南韓總統辦公所在的青瓦台，74年來首度開放一般民眾參觀。

董思齊指出，這是南韓睽違9年再度舉辦總統就職典禮，除了包括多位各國使節參加，還有美國副總統賀錦麗夫婿任德龍（Doug Emhoff）與勞工部部長華爾希（Marty Walsh）、中國國家副主席王岐山、日本外相林芳正、新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）、中非總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）等多國政要與會。

董思齊說，烏克蘭爆發戰爭後，不只中國可能入侵台灣的警訊被提出，許多人也擔心韓半島成為下一波衝突前線。尹錫悅十分強調韓美同盟的重要性，預期未來韓國外交走向將以韓美安全同盟為軸心，強化韓美經濟與其他各面向合作。

董思齊表示，雖然此次美國是派外交使節代表與會，但美國總統拜登早已預定5月20日訪問韓國，象徵美國對韓國新政府的高度支持。而日本外相林芳正到訪，亦被視為對韓國新政府釋出善意，並為首相岸田文雄與尹錫悅未來可能的會面鋪路。

董思齊說，中國有別以往派副總理層級參加韓國總統就職典禮，由深受習近平倚重的王岐山出席，除顯示中國對韓國新政府更重視外，在這場仍由文在寅政府主導的外交活動中派遣王岐山，亦是有意安撫文在寅執政期間，習近平未能訪韓的重大外交遺憾。

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不過，董思齊認為，北韓在俄烏戰爭爆發後明確支持俄羅斯，持續試射洲際彈道導彈，甚至公開威脅將使用核武器，這不僅對南韓產生巨大安全威脅，也使未來尹錫悅新政府在對外關係上，難以對至今仍與俄羅斯和北韓有密切關係的中國有所期待。

至於俄韓關係，董思齊表示，此次俄羅斯除駐韓大使外並未特別派外交使節，顯見曾高舉「新北方政策」的韓俄關係已受烏克蘭戰事產生變化。（編輯：謝佳珍）1110510