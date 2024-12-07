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尹錫悅彈劾案韓國會僅195人投票 未達門檻不通過
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尹錫悅彈劾案韓國會僅195人投票 未達門檻不通過

2024/12/7 20:35（12/7 21:00 更新）
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韓國總統尹錫悅彈劾案7日投票，最終只有195人投票未達3分之2門檻，彈劾案不通過。（中央社製圖）
韓國總統尹錫悅彈劾案7日投票，最終只有195人投票未達3分之2門檻，彈劾案不通過。（中央社製圖）
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（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國國會今天表決總統尹錫悅彈劾案，因為執政黨國民力量黨大部分議員離席，國會議長延至晚間9時30分（台灣晚間8時30分）左右宣布投票結果，投票數僅195票未達法定人數，彈劾案沒有通過。

尹錫悅3日深夜宣布戒嚴後，旋即因國會緊急通過撤銷而解嚴。這場6小時戒嚴風波震撼世界，引發民眾示威、在野發動彈劾。

國民力量黨黨魁韓東勳雖要求尹錫悅應即刻停職，但全黨今天在表決前再次開會，仍決定反對在野陣營提出的彈劾案。

總統彈劾案需國會總數300席裡2/3以上議員支持才能通過，門檻為200票，目前國會在野黨席次為192席，國民力量黨108席裡至少需8人倒戈，彈劾案才有機會通過。

影片來源：연합뉴스TV

韓國國會在當地時間今天下午5時4分左右召開全體會議，首先針對第一夫人金建希特檢案表決，隨後進入尹錫悅彈劾案表決。

特檢案投票結束後，國民力量黨大多數議員選擇退場，在野黨議員對此強烈抗議，大喊「回來、回來」。最大在野黨共同民主黨的黨鞭朴贊大逐一對退場108名執政黨議員唱名，呼籲他們返回會場。

為通過彈劾案，需要8名執政黨議員倒戈；因此，國會議長禹元植延遲宣布投票結果，鼓勵執政黨議員參與投票。

截至晚間7時，共195名議員完成投票，尚未達到2/3。國民力量黨僅安哲秀、金睿智和金相旭3名議員參與投票。

根據規定，彈劾案在韓國國會5日報告後72小時內要完成表決。

共同民主黨之前已預告，若這次彈劾未過，一定會提出第2次彈劾案。（編輯：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1131207

韓國國會7日表決總統尹錫悅彈劾案，最終沒有通過。（韓聯社）
韓國國會7日表決總統尹錫悅彈劾案，最終沒有通過。（韓聯社）
議員金相旭進行投票。（韓聯社）
議員金相旭進行投票。（韓聯社）
南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴，但僅約6小時就因國會決議，宣布解除。尹錫悅4日遭在野黨以違憲、叛國等為名發動彈劾。不過，韓國國會在野黨席次不足3分之2、憲法法庭法官人數不足都是彈劾案是否通過的變數。中央社製圖 113年12月5日
南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴，但僅約6小時就因國會決議，宣布解除。尹錫悅4日遭在野黨以違憲、叛國等為名發動彈劾。不過，韓國國會在野黨席次不足3分之2、憲法法庭法官人數不足都是彈劾案是否通過的變數。中央社製圖 113年12月5日
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