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傳尹錫悅遭警立案調查是否涉內亂罪 恐被限制出境

2024/12/9 12:48（12/9 13:22 更新）
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韓國總統尹錫悅。（共同社）
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（中央社首爾9日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅上週一夜之間戒嚴又解嚴，韓國聯合新聞通訊社今天報導，警方調查尹錫悅可能涉及的內亂罪指控之際，正考慮對他祭出限制出境的措施。

尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，特種部隊隨後持武進入首爾街頭，引發全國譁然。由在野陣營主導的國會7日針對尹錫悅彈劾案進行表決，但未達表決人數門檻彈劾案不成立，反對黨矢言本週再提出新的彈劾動議。

韓聯社今天引述警方消息報導，警方調查尹錫悅所涉內亂罪指控的同時，有在考慮限制他出境。其他韓媒也有類似報導。

美聯社記者多次聯繫韓國國家警察廳，但未立即得到回覆。

雖然總統任內大多享有免於被起訴的豁免權，但這並不適用於內亂或叛國罪的指控。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1131209

#尹錫悅
#美聯社
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