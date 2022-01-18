韓國閨密干政恐重演？尹錫悅迷信說成敵營攻擊重點

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韓國最大在野黨國民力量黨總統候選人尹錫悅（圖）傳出迷信占卜巫術，有報導指出有巫師以地下親信的身分介入尹錫悅選戰爭決策。（圖取自facebook.com/sukyeol.yoon）

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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）韓國最大在野黨國民力量黨總統候選人尹錫悅傳出迷信占卜巫術等傳聞，成為執政黨共同民主黨陣營的主要攻擊重點之一，認為可能再次發生有如前總統朴槿惠迷信導致閨密干政的局面。

尹錫悅宣布參選初期就曾因為參加電視辯論前在手上寫「王」字，瀏覽「天公大師」的影片，遭質疑信仰傳統巫教，雖然尹錫悅本人否認迷信，主張自己看的影片跟迷信與占卜無關，但他的選戰對手顯然對這點仍抱持疑慮。

對尹錫悅的迷信攻勢不僅來自敵營，部分傳聞甚至來自他目前聯手的國民力量黨內。保守偏中間立場的世界日報今天引述尹錫悅陣營內部人員說法，稱一名法號「建進法師」（譯音）的巫師常駐於國民力量選舉對策本部，並實際涉入各項選舉活動。

報導指出，這名法師以非公開方式介入尹錫悅在選戰中的重要決策，包括行程、人事決策等，以這種「地下親信」身分活動的人士甚至不只一名。

韓國政壇會對候選人迷信如此敏感，主要是跟導致前總統朴槿惠遭彈劾下台的閨密干政案有關。根據媒體報導，閨密案關鍵人物崔順實的父親在1970年創立宗教，以朴槿惠亡母托夢為由接近朴槿惠，他的女兒崔順實也順理成章的成為朴槿惠親信，外傳崔順實以宗教控制朴槿惠，這也激起韓國民眾對宗教迷信的反感。

不只尹錫悅，他的妻子金建希在日前遭爆料的電話錄音中也提到巫俗信仰相關內容，自稱為「非常有靈性的人」，並表示喜歡與道士對話。

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輿論指出，尹錫悅夫妻不只一次做出與傳統宗教、迷信相關發言，甚至從尹錫悅陣營傳出相關傳聞，可能加深民眾對尹錫悅當政的質疑，也成為共同民主黨集中攻擊的目標。

共同民主黨代表宋永吉今天就此事表示，如果出現這種將國家大事都交給巫師決定的當權者，「是非常危險且令人不安的事」；共同民主黨院內代表尹昊重也提及崔順實的例子，認為若連在選舉中都任用巫師，應該是對宗教相當崇拜。（編輯：黃自強）1110118