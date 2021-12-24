獨裁者之女到閨密亂政 朴槿惠從政路陰霾揮不去

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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）因「閨密門」入獄的韓國前總統朴槿惠獲特赦。身為獨裁者、前總統朴正熙之女，歷經父母遭刺殺、面對人民批評，身心備受煎熬，造就她從政後心靈空虛，閨密趁虛干政，斷送大好前程。

韓國政府今天宣布2022年新年特赦名單共3094人，包括前總統朴槿惠在內，將可在12月31日獲釋、減刑或復權，這也是文在寅任內最後一次特赦。

青瓦台發言人朴炅美轉述文在寅說法表示，朴槿惠過去5年健康狀況大幅惡化，希望反對者給予寬容理解；同時也表示這次特赦未與執政黨或幕僚討論，與政治考量劃清界線。

朴槿惠2016年總統任內爆出閨密崔順實干政事件，導致支持率大跌，甚至推拒檢方搜查更引發民眾不滿。韓國國會在同年底通過總統彈劾案，朴槿惠狼狽下台，隔年因涉嫌收賄、濫權、脅迫、洩密等多項罪行遭押，最終在去年獲判20年有期徒刑定讞。

在執政末期因世越號、閨密干政等事件劣跡斑斑的朴槿惠，過去曾是備受看好的政治新星，她在金融風暴席捲韓國之際投身政壇，打著延續父親未完志業的口號擄獲盼望第二次漢江奇蹟的選民，當選國會議員，一步步走上總統大位，最終在2012年打敗文在寅，成為韓國史上首位女總統，也是首位具理工背景的總統。

現年69歲的朴槿惠出生於韓戰時期，11歲時隨父親、前韓國總統朴正熙搬入青瓦台，在父母耳濡目染下接觸外交事務，在母親陸英修遭暗殺後，更一肩扛起第一夫人職責，擁有優秀外語能力的朴槿惠在國際重要場合的優秀表現，也為她日後參選奠定基礎。

然而，朴正熙在1979年遭槍殺後，透過政變掌權的過往與任內鐵腕統治作風使他成為眾矢之的，身為「獨裁者」女兒的朴槿惠在失怙失恃的悲痛中，還得面臨全國人民排山倒海的批評聲浪，在身心煎熬下，讓朴槿惠開始尋求宗教與哲學的慰藉，她也自承受到中國哲學的救贖。

在朴槿惠因閨蜜案下台後，媒體報導她生平時推測，從小就得扛起重責，無依無靠的朴槿惠心靈空洞，可能就是讓崔順實得以博取她信任、進而干涉國政的原因。

朴槿惠自2017年3月31日遭拘至今約4年9個月，期間多次因健康因素外出就醫，上月22日住院治療後，被建議持續治療至明年初，因此目前仍住在醫院內，將不必返回獄中，個人用品將由代理人領取。

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除朴槿惠外，涉嫌非法收受政治獻金、以刑滿出獄的前國務總理韓明淑也獲特赦復權。

對這次特赦結果，韓國朝野各黨代表都表示尊重，執政黨共同民主黨總統候選人李在明表示，尊重文在寅為統一民意苦惱後的結果，但認為朴槿惠仍需要向因干政案權利受損的國民真心謝罪；最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅則對這次特赦表示歡迎，並提出應考慮是否給予朴槿惠復權等待遇。（編輯：周永捷／韋樞）1101224