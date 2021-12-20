朴槿惠痼疾加精神不穩 住院治療延長至少6週

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因閨蜜案等罪嫌入獄的韓國前總統朴槿惠（圖），因痼疾及長期關押造成精神不穩定，上月入院治療。（中央社檔案照片）

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）因閨蜜案等罪嫌入獄的韓國前總統朴槿惠，因痼疾及長期關押造成精神不穩定，上月入院治療。韓國法務部今天表示，依院方建議，朴槿惠住院治療時間將至少延長6週到明年初。

韓聯社報導，朴槿惠11月22日入住首爾市江南區的三星首爾醫院治療。韓國法務部今天表示，朴槿惠原預定住院一個月，但依整形外科、牙科、精神健康醫學科專門醫師建議，須延長治療至少6週。

若這段期間內朴槿惠未獲特赦出獄，最快在明年2月將再入獄服刑。

朴槿惠在2017年3月被捕後，曾多次因肩膀及腰部痼疾接受治療。2019年9月接受肩膀手術，今年1月及7月也曾入院治療。

據報導，朴槿惠近期出現精神不穩定症狀，因此接受相關治療，但未公布確切病名。不過，對於部分媒體報導朴槿惠健康惡化，法務部反駁「無憑無據」。

此外，法務部今天召開赦免審查委員會，法務部長朴範界在會前受訪被問及是否處理前總統李明博及朴槿惠特赦時，僅表示「特赦屬總統職權」。

韓民族日報報導，這次委員會討論範圍很有可能不包括李明博與朴槿惠。

京鄉新聞也分析，每當提起前總統赦免問題時，總是會引起極大爭議，且反對聲浪多來自現任政府支持者，韓國總統文在寅於明年3月大選前不大可能主動提出特赦。（編輯：馮昭）1101220