韓國在野黨候選人支持度回升 妻通話曝光添變數

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）韓國最大在野黨國民力量黨總統候選人尹錫悅支持度在黨內爭議稍見平息後回升，但他的妻子金建希與媒體通話內容曝光，被指不當干預選舉活動，成為影響選情的最新變數之一。

先前因學歷造假事件召開記者會道歉的金建希，16日再次遭媒體曝光與某記者私下通話的錄音紀錄。她在長達7小時、共計50多次的通話中，意圖說服這名記者加入競選團隊，疑似積極涉入丈夫競選活動；並通話中批評尹錫悅目前所屬的國民力量黨及現任總統文在寅等言論，也受到關注。

根據統計，MBC電視台在16日晚間首次曝光部分錄音的「調查報導Straight」收視率，從平常的1%到3%躍升至17.2%，創下該節目最高收視紀錄。

不過，向電視台提供錄音的YouTube頻道「首爾之聲」代表朴恩忠（譯音）今天接受廣播節目採訪時表示，MBC裁減許多重要的部分，因此他們在頻道上又公開部分內容。與金建希在去年7月至12月間通話52次的記者正是隸屬首爾之聲的記者。

金建希在通話中對於批評她的媒體人士表示：「若我掌握政權，他們不可能全身而退。只要掌握權力，調查機關就會自動知道要立案調查。權力就是那麼可怕。」這番言論對出身檢調單位、去年聲稱為維護法治而請辭的尹錫悅形象，很有可能造成衝擊。

對於丈夫目前的「合作對象」，金建希也頗有微詞，「國民力量也不是什麼好黨」，並將曾為檢察總長的丈夫比做「好商品」，認為都是因為國民力量太不配合，才讓選情膠著。

尹錫悅在宣布參選之後才接下國民力量拋出的橄欖枝，通過國民力量黨內初選成為總統候選人，在希望政黨輪替的呼聲高漲下聲勢看好。但尹錫悅多次失言、妻子及岳母傳出造假醜聞，加上黨內年輕黨員的反對聲音，尹錫悅與黨魁李俊錫鬧不合等內訌紛爭，讓原本居於優勢的尹錫悅支持度一度跌破3成。

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民調機構Realmeter在9至14日對全國3031名18歲以上選民進行調查結果，尹錫悅支持度上升至40.6%，較該機構前一週進行民調結果上升6.5個百分點，領先最大對手、執政黨共同民主黨候選人李在明（36.7%），支持度持續上升的黑馬、國民之黨候選人安哲秀（12.9%）及正義黨候選人沈相奵（2%）。

金建希遭爆料的通話內容對選情影響仍待觀察。尹錫悅今天否認妻子干涉選舉活動，並對媒體曝光私下談話的「不當行為」表示遺憾。國民力量則就此事提告，主張MBC製作團隊涉嫌誹謗候選人、散布虛偽事實等。（編輯：陳惠珍）1110117