日本研判北韓試射彈道飛彈 未入日本專屬經濟區

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本防衛大臣岸信夫今天說，北韓上午8時47分左右至少試射一枚彈道飛彈，推估最高高度達約550公里、飛行距離約300公里，研判已掉落日本專屬經濟區（EEZ）外側海域。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台報導，日本首相岸田文雄已指示相關部會，必須全力蒐集情報並進行分析、提供民眾迅速及正確的情報、徹底確認航機及船隻等安全，及為發生不測事態做好準備，採取萬全因應態勢。

日本政府防衛省今天上午表示，北韓可能試射彈道飛彈。防衛省相關人士表示，研判已掉落在日本專屬經濟區外側，防衛省持續就彈道飛彈掉落地點等進行情蒐與分析。

防衛省表示，這是北韓繼2月27日後再度試射彈道飛彈等，也是今年第9次試射；前8次試射有7次被推斷是彈道飛彈。

防衛省表示，北韓今天上午約8時47分從西岸附近朝東方至少試射一枚彈道飛彈，推估最高高度達約550公里、飛行距離約300公里；研判掉落位置在北韓東岸附近、日本EEZ外側。

岸信夫上午取消原訂行程返回防衛省，並在聽取相關報告後受訪證實，北韓上午至少試射一枚彈道飛彈。

日本海上保安廳表示，目前尚未接獲跟日本相關的船隻受害。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110305