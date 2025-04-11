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尹錫悅搬離總統官邸：回歸公民尋找新道路

2025/4/11 17:05（4/11 17:16 更新）
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前韓國總統尹錫悅11日搬出總統官邸，大批支持者及媒體提前在官邸大門口守候。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年4月11日
前韓國總統尹錫悅11日搬出總統官邸，大批支持者及媒體提前在官邸大門口守候。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年4月11日
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（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）4日遭免職下台的前韓國總統尹錫悅今天搬離官邸，他在支持者的呼喊聲中搭車離開前，也發表聲明，表示自己已回歸公民身分，將尋找新的道路，為國盡一己之力。

尹錫悅今天下午5時9分左右搭車離開位於漢南洞的官邸，當時許多支持者守候在現場，高喊「尹錫悅總統」、YOON AGAIN等口號。

尹錫悅座車行經官邸大門時，他也特意下車與守候在門前的年輕支持者們擁抱、握手。

除了現場慰問，尹錫悅也透過聲明，對支持者表達感謝，「這個冬天有許多國民、許多青年為了守護自由及主權，不分晝夜地守候在官邸前，足以融化寒冷天氣的這份熱情，現在仍深深烙印在我心裡」。

「我現在重新回歸大韓民國國民的一份子，將為了國家與國民尋找新的道路」，他表示，「為了各位國民與我一起夢想的自由繁榮的大韓民國，我將不吝惜貢獻綿薄之力」。

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尹錫悅搭車離去時，許多支持者都站在路邊向車輛揮手道別，呼口號的聲音不絕於耳，還有支持者激動流淚，大呼彈劾不公。

據韓聯社報導，尹錫悅將搬回位於瑞草洞的私宅，總統警護處為此準備約40人規模的警護隊負責宅邸安全。（編輯：陳承功）1140411

前韓國總統尹錫悅11日搬出總統官邸，許多支持者拿著寫有YOON AGAIN字樣的標語在官邸附近守候。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年4月11日
前韓國總統尹錫悅11日搬出總統官邸，許多支持者拿著寫有YOON AGAIN字樣的標語在官邸附近守候。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年4月11日
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