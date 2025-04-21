尹錫悅內亂罪第2次庭審 質疑證人作偽證

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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）韓國前總統尹錫悅今天為涉嫌主導內亂案出庭，他與證人就是否指示「拖出議員」展開激烈攻防，並質疑陸軍首都防衛司令部第1警備團長趙成賢（音譯）作偽證。

首爾中央地方法院今天就尹錫悅涉嫌主導內亂案第2次開庭，尹錫悅陣營對趙成賢進行詢問時主要圍繞著戒嚴時是否下令拖走國會議員，雙方一度爆發激烈攻防，但趙成賢始終堅持證詞不變且都是真實。

趙成賢在14日舉行的第1次庭審中，作證稱戒嚴當時收到前首都防衛司令官李鎮雨的指示，要把進入國會大樓的議員拉到外面。

尹錫悅方今天就此詢問趙成賢：「你認為從國會裡拖出議員是可能的嗎？」質疑趙成賢證詞的可信度。趙成賢則反問：「為什麼要下達不可能的指示？」，並表示他確實從上層收到這種指示。

接著，尹錫悅陣營又就這種指示提問「撇開正當性不論，軍事作戰上是否可行」；趙成賢則回覆「軍事作戰不可能下達拖出議員的指示」，「為什麼會這樣指示呢？您應該很清楚」。

尹錫悅陣營質疑趙成賢當時任意解讀李鎮雨的指示並傳達給下屬；趙成賢對此說明，他並未對下屬下達命令，只是在下屬詢問時說明狀況。

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之後，尹錫悅陣營又多次詢問類似問題，趙成賢對此發出抗議。尹錫悅陣營就證詞可信度又提出關於「記憶力」的質疑，認為證人對當時的記憶可能漸漸模糊。

據韓聯社報導，尹錫悅陣營今天多次質疑趙成賢證詞的可信度，並以「作偽證將受到懲罰」等言詞施壓。（編輯：周永捷）1140421