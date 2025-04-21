尹錫悅涉內亂罪2次開庭 庭審現場首曝光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾21日綜合外電報導）韓國首爾中央地方法院今天就前總統尹錫悅涉嫌主導內亂案，第2度開庭審理，尹錫悅坐上被告席的庭審現場首次對外界公開。

韓聯社和法新社報導，尹錫悅今天上午經地下停車場進入法院大樓，於上午9時57分左右現身法庭。尹錫悅沒有正面注視媒體鏡頭，而是將視線集中於對面的檢察官席，這是媒體首次獲准拍攝尹錫悅的庭審現場。

透過 Google News 追蹤中央社

14日首次庭審當天，尹錫悅在法庭上為自己辯護，發言超過90分鐘，否認檢方提出的所有罪狀，稱「短短幾小時的事件」不足以構成內亂。

尹錫悅去年12月3日晚間無預警發布緊急戒嚴，但在短短幾小時內就遭國會投票通過要求解除。國會之後表決通過彈劾尹錫悅，憲法法院在4日採納彈劾案，尹錫悅即刻免職，恢復一般公民身分。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1140421