尹錫悅內亂罪庭審 被控「指示抓議員」證詞不變

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）前韓國總統尹錫悅涉嫌主導內亂案件今天開庭，2名軍方前線人員出庭作證，皆保持與先前相同證詞，表示緊急戒嚴當時曾收到「將國會議員拉出會議廳」的指示。

首爾中央地方法院今天就尹錫悅被控主導內亂案開庭，陸軍首都防衛司令部第1警備團長趙成賢（音譯）與特戰司令部第1特戰隊隊長金亨基（音譯）作為證人出席，都做出了與先前在憲法法院作證時的相同證詞。

檢方詢問趙成賢是否在去年12月3日宣布緊急戒嚴後的4日凌晨零時31分至1時間，收到前首都防衛司令官李鎮雨的指示，將進入國會大樓的議員拉到外面，趙成賢回答「是」，並說明當時答應司令官的指示後，他又致電司令官表示這並非他們能進行的工作，要求與特戰司令部溝通。

趙成賢補充，司令官之後打電話跟他說，特戰司令部人員已經進去將議員拉出來，要求他們在外面支援，意指在外開路。

接著檢方詢問金亨基當時是否接到指示，要求拉下翻牆的議員，金亨基也予以肯定。檢方向他確認下指令的第1空輸特戰旅團團長李相賢（音譯）是否提及尹錫悅要求「即使破門也要把他們抓出來」，金亨基回答「是」。

但金亨基表示，因為當時無法判斷這項指令是否適當，他並未轉達給下屬。

尹錫悅方今天對進行趙成賢及金亨基的證人審問強烈提出異議，認為有程序上的問題。法院原先安排今天由副總理崔相穆及外交部長趙兌烈作為證人接受審問，但因時程問題推遲，改由趙成賢及金亨基出席。

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據韓媒報導，尹錫悅多次打斷檢方訊問過程，並持續對證人出席的順序表達異議。之後更在發言時表示趙成賢及金亨基都已經在憲法法院接受過審問，認為檢方以他們代替崔相穆、趙兌烈等部長級人物出席，具有政治目的。

尹錫悅方也以程序問題為由，今天未對兩名證人進行訊問，而將在21日下次開庭時進行。（編輯：高照芬）1140414