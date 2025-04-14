尹錫悅內亂罪庭審 否認所有罪狀

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）前韓國總統尹錫悅涉嫌主導內亂遭檢方起訴，韓國法院今天就此案首次庭審，但尹錫悅方否認檢方提出的所有罪狀，稱「短短幾小時的事件」不足以構成內亂。

首爾中央地方法院今天就尹錫悅涉嫌主導內亂案開庭審理，主要聽取正反雙方意見陳述。今天庭審中先由檢方陳述，說明起訴尹錫悅罪名，而尹錫悅方隨後否認所有罪狀。

檢方主張，尹錫悅以紊亂國政為目的發起暴動，透過違憲、違法的發布緊急戒嚴，意圖使憲法機關無法行使權力，破壞政黨制度等憲法及法律機能。

檢方指出，尹錫悅動員軍警前往國會、選舉管理委員會、在野黨共同民主黨部等處所管制人員出入，引發暴動破壞社區安寧。檢方因此依憲法第87條主導內亂嫌疑起訴尹錫悅。

尹錫悅的辯護律師尹甲根則在陳述一開始就否認檢方提出的所有罪狀，接著由尹錫悅親自陳述。尹錫悅將去年12月3日的緊急戒嚴稱為「在非暴力狀況下即刻接受國會的要求解除的短短幾小時事件」，主張將此指為內亂「本身就不符合法理」。

尹錫悅指控搜查機關從一開始就將此定調為內亂，使得一些證人因此感到恐懼，進而在搜查機關的誘導下進行陳述，而這些陳述在沒有證據的狀況下被納入公訴狀中。他接著就檢方陳述一一反駁，發言約40多分鐘。

檢方指控尹錫悅在去年3月就與國情院長等人談及在野黨造成國政麻痺、經濟危機惡化，將在野黨視為危及國家安保的反國家勢力；之後任命前國防部長金龍顯，模擬進行非常戒嚴的狀況。對此尹錫悅主張「戒嚴原本就是要時常準備的事」，表示合同參謀本部也有針對戒嚴的指導方針，進行多種訓練。

他也強調，這次戒嚴與過去韓國歷史上發生的戒嚴事件不同，是屬於「和平的對國民訊息式戒嚴」，無論實施時間長短，都不打算實施軍政統治。

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尹錫悅提到共同民主黨接連提出各種彈劾案的問題，表示當時對金龍顯表示，若11月27、28日國會會議中若沒有提出對監察院長的彈劾案，就當作沒有戒嚴這回事，意指韓國監察院長崔載海被彈劾案是12月3日緊急戒嚴的導火線。

尹錫悅去年12月3日晚間無預警發布緊急戒嚴，但在短短幾小時內就遭國會投票通過要求解除。國會之後表決通過彈劾尹錫悅，憲法法院在4日採納彈劾案，尹錫悅即刻免職，恢復一般公民身份。（編輯：韋樞）1140414