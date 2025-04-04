尹錫悅遭彈劾 南韓代理總統召開國安會議防北韓挑釁

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（中央社首爾4日綜合外電報導）南韓憲法法院今天通過總統尹錫悅彈劾案後，軍方各單位撤下尹錫悅肖像，總統府也降下象徵國家元首的藍色鳳凰旗。代理總統韓悳洙召開國安會議防北韓趁南韓局勢不穩挑釁或煽動。

韓聯社報導，代行總統職務的南韓國務總理韓悳洙今天在彈劾案宣判後緊急召開國家安全保障會議，指示各部門保持萬無一失的戒備狀態，全力保護國民生命財產安全。

他並囑咐政府各單位積極應對北韓與俄羅斯緊密靠攏可能為南韓國安帶來的影響，並強調與美國新政府在外交和安全領域保持合作的必要性。

韓悳洙還提到美國徵收「對等關稅」的議題，政府各部門應與產業界攜手應對。他表示，在嚴峻形勢下，南韓外交和國安部門要團結堅定捍衛國家和國民安全。

尹錫悅確定遭到彈劾後，南韓國防部「部隊管理訓令」規定應懸掛總統肖像的地點也紛紛將尹錫悅肖像撤下，包括國防部長官辦公室和大會議室、聯合參謀本部議長辦公室和大會議室、陸海空軍參謀總長及海軍陸戰隊司令辦公室和大會議室、駐外部隊首長辦公室等處。

南韓三軍統帥目前由韓悳洙暫代，但他的肖像不會懸掛在部隊內；要等到南韓選出新總統就職後，軍方各單位才會掛上新總統肖像。

南韓總統府大樓前象徵國家元首的藍色鳳凰旗也在彈劾案宣判後遭到降下。據悉總統辦公室相關人士在總統府內觀看憲法法院宣判直播，氣氛緊張；尹錫悅本人則位於首爾漢南洞的官邸觀看直播。

南韓總統府其後對媒體發布新聞稿表示，府方首席秘書級別以上幕僚全員已向韓悳洙表明辭意，包含3名室長、1名特別助理、8名首席秘書和3名次長，其中有幕僚長鄭鎮碩、政策室長成泰胤和國家安保室長申源湜。

尹錫悅去年12月3日實施的緊急戒嚴在隔天遭到解除後，他的總統府高級幕僚班底當天已集體表明辭意；他們今年1月再向時任代理總統崔相穆集體請辭，以抗議獲任命的2名憲法法院法官候選人。

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隨著尹錫悅確定遭到彈劾，他也被剝奪卸任總統可享受的一切禮遇，僅剩警衛服務。根據南韓相關法律，正常卸任的總統可享禮遇包括在職時年薪95%的養老金、配備3名秘書和1名私人司機，以及獲得通信和辦公室支援等等。

尹錫悅夫婦如今僅可享有最長10年的警衛服務，但警衛水準低於現任總統。（編輯：張正芊/核稿：陳正健）1140404